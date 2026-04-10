Vitézy Dávid: Az Orbán-kormány 3000 lakást engedélyezett a Népszigetre a választás előtt két nappal

Vitézy Dávid;Népsziget;

2026-04-10 13:11:00 CEST

Minden önkormányzati szabályozást felülírva. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője közölte, a rendelet tökéletes szimbóluma annak az ámokfutásnak, ami az Otthon Startra hivatkozással a kormány az elmúlt hónapokban Budapesttel szemben csinál.

3000 lakás és 56 méteres épületek a Népszigetre, közlekedési fejlesztések és garanciák nélkül – Vitézy Dávid szerint két nappal a választások előtt egy ilyen beruházás nemzetgazdaságilag kiemeltté nyilvánításáról döntött a kormány. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében kiemeli, minden kerületi és fővárosi hatáskört megszüntettek, pedig a nemrég elfogadott Fővárosi Településterv kifejezetten rekreációs funkciót jelölt itt meg.

Vitézy Dávid azt írja, a tegnap éjjel közzétett kormányrendelet a jól ismert engedményeket rögzíti:

a közlekedési működőképességet igazoló közútkezelői, forgalomtechnikai nyilatkozatot, hozzájárulást nem kell az építés előtt megszerezni, csak a már felépült épületek használatba vételi engedélyezése során – így anélkül megépülhet az egész, hogy kiderülne a közlekedési kapcsolatok hiánya.

a beruházás megvalósításának, valamint az építési és használatbavételi engedély kiadásának nem feltétele a helyi, kerületi vagy fővárosi településrendezési szabályokban előírt közmű- és közlekedési infrastrukturális feltételek biztosítása, az infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása. Tehát az önkormányzatok semmilyen közérdeket nem tudnak érvényesíteni, ami a dolguk lenne egy ekkora beruházás esetén.

a „beépítés módja nem korlátozott”, a megengedett magasság 56 méter.

a rendelet még a kötelező kerékpártároló létesítési mennyiség alól is felmenti a fejlesztőt.

„Budapest fejlesztése érdekében persze sokféle elképzelésről lehet beszélni, vitatkozni, a Népsziget jövőképét valóban ki kell találni – de ebben a rendeletben a közérdeknek nyoma sincs, úgy akarnak beépíteni egy teljesen megközelíthetetlen telekcsoportot, egy korábbi hajójavító üzemet egy új városrésszel, hogy az alapvető városszerkezeti, üzemeltetési és közlekedési garanciák teljes egészében hiányoznak, és az önkormányzatok jogköre is megszűnik, hogy ezeket ki tudjuk kényszeríteni” – állapítja meg Vitézy.

Bejegyzését azzal zárja, szerinte ez a rendelet így, az utolsó két napra időzítve a tökéletes szimbóluma annak az ámokfutásnak, ami az Otthon Startra hivatkozással Budapesttel szemben a kormány az elmúlt hónapokban csinál.