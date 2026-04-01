Kivárásra játszanak a lakásvásárlók, bővülő kínálattal találkozik a csökkenő kereslet

2026-04-01 12:30:00 CEST

Akadnak kivételek, Fejér vármegye például 1,5 százalékos növekedést ért el tavaly márciushoz viszonyítva.

Ellentétes irányba mozdult márciusban a lakáspiac keresleti és kínálati oldala az ingatlan.com friss elemzése szerint. Országos szinten több mint 270 ezer telefonos érdeklődést mértek eladó lakások és házak iránt, ami 13,9 százalékos csökkenést jelent tavaly márciushoz képest. Havi összevetésben a naptárhatással korrigált adatok 9 százalékos keresleti visszaesésre utalnak.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte,

az adatokból egyértelműen látszik, hogy márciusban kivárás jellemezte a lakáspiacot.

„Ebben szerepet játszott, hogy közelednek a választások. A lakásvásárlások többségéhez már hitelfelvétel is kapcsolódik, ami 15-20 éves elköteleződéssel is jár, ezért sokan a voksolást követően hoznak döntést erről. Továbbá a közel-keleti fegyveres konfliktushoz kötődő bizonytalan gazdasági kilátások a lakásvásárlást tervezők egy részét óvatosságra inti. Hasonló történt 2022 tavaszán, amikor kirobbant az orosz-ukrán háború, amely jelentősen visszavetette az eladó lakóingatlanok iránti keresletet is” – magyarázta.

A szakember szerint a szezonális hatás is befolyásolja a lakáspiac márciusi teljesítményét, mivel tavaly is csökkent a kereslet februárról márciusra, igaz, akkor a mostanit meghaladó, 13 százalékos volt a csökkenés. „Az idén márciusi éves összevetésben látható két számjegyű keresletcsökkenésben a bázishatás is szerepet kapott, egy évvel ezelőtt ugyanis még az állampapír-befektetéseiket a lakáspiacra terelő befektetők pörgették csúcsra az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődéseket” – tette hozzá.

Az országos trenddel ellentétben

a Somogy vármegyei lakóingatlanok iránit kereslet minimális mértékben, 0,1 százalékkal nőtt februárhoz képest. Tavaly márciushoz képest pedig Fejér vármegye okozott meglepetést azzal, hogy 1,5 százalékos keresletbővülést könyvelhetett el.

Balogh László szerint egyelőre kérdés, hogy a két vármegye jó teljesítménye tartós lesz-e. Mindenesetre Somogy vármegyében a Balaton partján lévő ingatlanok népszerűsége biztosan hozzájárult az eredményhez. Fejér vármegyét pedig a Velencei-tó közelsége mellett felértékeli az is, hogy egyre több ottani település tartozik egyszerre a budapesti és székesfehérvári agglomerációs övezethez.

Somogy és Fejér mellett Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala vármegye emelkedett ki még a mezőnyből, hiszen éves és havi szinten minimális 2-4 százalékos keresletcsökkenéssel zárták a márciust, ami valójában inkább stagnálásnak felel meg.

A lakáspiac másik, kínálati oldalán viszont bővülés következett be márciusban:

több mint 35 ezer lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 1,8 százalékos növekedést jelent havi szinten, míg éves összevetésben lényegében stagnálásnak felel meg.

Az országon belül a kínálat is jelentős eltéréseket mutat. Bács-Kiskun vármegyében 13,7 százalékos, Baranya vármegyében pedig 11,9 százalékos kínálatbővülés ment végbe egy hónap alatt. Budapestet is kettősség jellemezte, a friss kínálat egyharmada koncentrálódott a fővárosra, ugyanakkor a kereslet mind éves, mind havi összevetésben is több mint 10 százalékkal esett vissza.

Balogh László arra is felhívta a figyelmet, hogy a hirdetésfeladási hajlandóság folyamatosan erősödik, ezért a csökkenő kereslet folyamatosan bővülő kínálattal találkozik. Ennek eredményeképpen hónapról hónapra nő a választék a vevők számára.

Január végén még csak 135,9 ezer, február végén 137,3 ezer, március végén pedig országosan már 140,4 ezer eladó lakás és ház hirdetéséből válogathattak a lakásvásárlók.

„A kereslet és kínálat aktuális folyamatai előrevetítik a vevők alkupozíciójának erősödését és a lakásárnövekedés lassulását is” – foglalta össze a trendeket az ingatlan.com szakértője.