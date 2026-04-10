Sulyok Tamás mindenkit a választásokon való részvételre buzdít

országgyűlési választások;választási részvétel;Sulyok Tamás;

2026-04-10 12:03:00 CEST

Mindenkit a vasárnapi országgyűlési választásokon való részvételre buzdított Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Mint írta, a demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga.

Az államfő ismertette, hogy az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választására április 12-én, vagyis most vasárnap kerül sor. Szavazataikat 6:00 és 19:00 óra között adhatják le, illetve a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19:00 óráig kell beérkezniük.

„Az Országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. Az országgyűlési képviselők – szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló – választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben” - fogalmazott Sulyok Tamás, mindenkit arra bátorítva, hogy éljen választójogával.

„Döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről! Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat” - zárta posztját az államfő.