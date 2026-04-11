Öncenzúra az amerikai holokausztmúzeumban?

2026-04-11 22:51:00 CEST

„Sem a Trump-adminisztráció, sem mások nem rendeltek el változtatásokat a múzeum tartalmában vagy programjaiban” – állítja az intézmény, amelynek igazgatótanácsába bekerültek Trump hívei.

Az amerikai Holokauszt Emlékmúzeum öncenzúrát hajtott végre, hogy elkerülje Trump haragját? – teszi fel a kérdést a The Art Newspaper nevű művészeti portál. A washingtoni Egyesült Államok Holokauszt Emlékmúzeumát (USHMM) ugyanis azzal vádolják, hogy a Trump-adminisztráció megelőző megnyugtatása érdekében átdolgozta az intézmény programjait és átszerkesztette a nyelvezetét. A múzeum két egykori alkalmazottja az amerikai online lapnak, a Politicónak elmondta, hogy a csendes változtatások magukban foglalják az Egyesült Államok rasszizmustörténetével kapcsolatos online források eltávolítását és a „demokrácia törékenységéről” szóló workshop lemondását is.

Noha Donald Trump még nem nyilatkozott az USHMM-mel kapcsolatban, a múzeum egykori, névtelen alkalmazottai a Politicónak azt nyilatkozták, a múzeum valószínűleg egy olyan lehetséges támadást akart elhárítani, mint amilyet az elnök tavaly a Smithsonian Intézet ellen indított. „Úgy tűnik, mintha proaktívan próbáltak volna megfelelni a szabályoknak, hogy ne kelljen azokat megváltoztatni” – mondta az egyik volt alkalmazott. Az állítólagos öncenzúra esetei közé sorolható, amikor az USHMM tavaly eltávolított egy „Oktatóanyagok a nácizmusról és Jim Crow-ról” című oldalt a weboldaláról, mely oktatási forrásokat tartalmazott az amerikai rasszizmus és a németországi antiszemitizmus közötti kapcsolódásokról, olyan témákkal, mint a második világháborúban harcoló fekete amerikai katonák és a fekete németek holokauszt alatti tapasztalatai.

A másik volt alkalmazott megjegyezte, hogy úgy tűnt, a múzeum vezetése attól tartott, hogy „olyan beszélgetésekbe keverednek, amelyek eltéríthetik a résztvevőket az 1933 és 1945 közötti európai kontextustól, és a jelenbe vezethetik őket”.

Az USHMM szóvivője a Politicónak így nyilatkozott: „A két volt alkalmazott állítása, miszerint visszavontuk ezt a tartalmat, hamis… Sem a Trump-adminisztráció, sem mások nem rendeltek el változtatásokat a múzeum tartalmában vagy programjaiban.” A szóvivő továbbá a múzeum weboldalának számos olyan oldalára mutatott rá, amelyek továbbra is az amerikai rasszizmus és a náci antiszemitizmus története közötti összefüggésekkel foglalkoznak, beleértve az 1936-os berlini olimpián részt vevő afroamerikai sportolókról és az amerikaiak nácizmusra adott válaszairól szóló oldalakat.

Az USHMM-et magánadományokból és szövetségi költségvetésből finanszírozzák. Nem része a Smithsonian Intézetnek, de hatvannyolc tagú igazgatótanácsa, az Emléktanács, elnöki kinevezettekből és hivatalban lévő politikusokból – valamint három hivatalból kinevezett kabinettagból – áll.

Bár a múzeumot eddig elkerülte Trump feddése, az elnök elbocsátotta az Emléktanács több, Joe Biden által kinevezett tagját, és saját híveivel helyettesítette őket. És éppen a múlt hónapban az USHMM bejelentette, hogy igazgatótanácsának elnökét, Stuart E. Eizenstatot – a múzeum egyik alapítóját – a republikánus megalobbista, Jeff Miller váltotta fel.