Öncenzúrára kényszerítenek a büntetőeljárások

Ma hozott döntést a Kúria a Spirk József újságíró ellen indult büntetőeljárásban. Az úságíró ellen rágalmazás miatt indult büntetőeljárás egy 2009-ben megjelent cikke kapcsán, amiben a Magyar Energia Hivatal körüli szabálytalánsogokról írt. A Kúria ma új eljárásra kötelezte a Fővárosi Törvényszéket, azt követően, hogy Spirket első fokon bűncselekmény hiányában felmentették. Civil szervezetek tiltakoznak a döntés ellen, mint írják "a közügyek szabad megvitatásához és a közérdekű ügyeket illető tényfeltáráshoz való jogot ne lehessen büntetőjogi eszközökkel korlátozni, és a büntetőjogi fenyegetettség veszélye ne kényszerítse öncenzúrára az újságírókat."