„Sem a Trump-adminisztráció, sem mások nem rendeltek el változtatásokat a múzeum tartalmában vagy programjaiban” – állítja az intézmény, amelynek igazgatótanácsába bekerültek Trump hívei.
Az elmúlt két évtizedben a gyerekirodalom a magyar könyvpiac egyik legmeghatározóbb területévé vált, mégis gyakran alábecsülik. Kovács Eszterrel, a Pagony főszerkesztőjével beszélgettünk a nehéz témák és a támogatások hiányáról, öncenzúráról és arról, hogy a gyerekek azért mindent látnak. Interjú.
Egészen különös, hogy a határon túli magyar politikusok nem szólnak semmit, miközben olyan magyar állam épül, amilyent ők semmiképpen sem kívánhatnak maguknak ott, ahol élnek.
Janez Jansa számára a magyarországi médiahelyzet a minta. Már régóta azon ügyködött, hogy megszelidítse a közmédiát, ami sikerült is neki, miután a kormányhoz hű tagokat nevezett ki felelős pozíciókba az RTV Slovenijánál.
Megy a találgatás, de igazából mindenki csak tippel.
Orbánt és Rogánt tették volna plakátjaikra, de az általuk megkeresett vállalatok csak informálisan jeleztek vissza: ilyet ők nem mernek meglépni.
Úgy tűnik, beállt az öncenzúrázók sorába az A38 budapesti kulturális központ: váratlanul lemondtak egy a szabadkőművesekről szóló beszélgetést.
A tudomány már nem tudomány, hanem politika: az "óvatosság" áldozata ezúttal egy emlékülés.
Genderügyre és politikai vonatkozásokra hivatkozva nem járultak hozzá két beszámoló megtartásához az Akadémia részéről. Mindezt az „Adjon egy esélyt a tudománynak!” címmel meghirdetett programsorozat előtt – és a kormány felől érkező masszív nyomásgyakorlás után.
Ma hozott döntést a Kúria a Spirk József újságíró ellen indult büntetőeljárásban. Az úságíró ellen rágalmazás miatt indult büntetőeljárás egy 2009-ben megjelent cikke kapcsán, amiben a Magyar Energia Hivatal körüli szabálytalánsogokról írt. A Kúria ma új eljárásra kötelezte a Fővárosi Törvényszéket, azt követően, hogy Spirket első fokon bűncselekmény hiányában felmentették. Civil szervezetek tiltakoznak a döntés ellen, mint írják "a közügyek szabad megvitatásához és a közérdekű ügyeket illető tényfeltáráshoz való jogot ne lehessen büntetőjogi eszközökkel korlátozni, és a büntetőjogi fenyegetettség veszélye ne kényszerítse öncenzúrára az újságírókat."
A Bloomberg felfüggesztette állásából azt az újságíróját, akinek le nem közölt cikke kapcsán nemrégiben öncenzúrával vádolták meg az amerikai hírügynökséget, mivel az írást állítólag politikai okokból nem jelentették meg - írta a The New York Times (NYT) című amerikai napilap.