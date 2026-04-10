Majális a Városligetben 2024. május 1-jén.

Az idén nem lesz szakszervezeti majális a Városligetben

Sem sör, sem virsli nem lesz a ligeti fák alatt, miután a Városliget Zrt., amely az Orbán-kormánytól 2013-ban 99 évre megkapta az egész területet, nem adott rá engedélyt.

Nem rendezhetnek majálist a szakszervezetek az idén május elsején a Városligetben, megszakad egy 135 éves hagyomány, mivel a terület hasznosításáért felelős Városliget Zrt. egyetlen érdekvédelmi sátor kitelepítésére sem adott engedélyt – írta pénteki közleményében Zlati Róbert. A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke reméli, hogy ez a mostani tiltás csak átmeneti, jövőre változhat, és a munkavállalók és képviselőik 2027-ben visszatérhetnek majd az első szabad majális helyszínére.

A közlemény emlékeztetett arra, hogy már az első szakszervezeti mozgalomhoz köthető nagyszabású majálist is a Városligetben rendezték meg 1890-ben, és azóta ez a munka és a munkások ünnepének emblematikus helyszíne, és egészen mostanáig megszakítás nélkül 80 május elsejét ünnepeltek itt megszakítás nélkül. Kiemelték azonban, hogy az utóbbi években egyre kisebb területre szorította őket a Városliget Zrt. Az állami cég egyébként 2013-ban 99 évre vette át a terület száz százalékos tulajdonjogát a fővárostól az Orbán-kormány alatt született a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvény értelmében.

A szakszervezeteknek az idén már egyetlen sátor felállítására sem adtak engedélyt, ehelyett a Városliget Zrt. a Mészáros Lőrinchez köthető Indamedia Csoportnak adta ki a teljes területet. A MASZSZ közölte, a munka ünnepe idei rendezvényét május elsején a szervezet budapesti székházában (Városligeti fasor 46-48.), és az épület előtt, a Városligeti fasorban rendezik meg. Ugyan elmarad a szokásos közös vonulás a Dózsa György út közelében található szakszervezeti emlékkőtől a Napozó rétig, ám az emlékezés koszorúit a sokéves hagyományt folytatva így is elhelyezik a szakszervezetek kövénél.

