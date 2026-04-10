Meduza: Hiába az orosz beavatkozás, már a Kreml is arra készül, hogy Orbán Viktor vereséget szenvedhet

2026-04-10 17:00:00 CEST

Vlagyimir Putyin elégedetlen a magyar miniszterelnökkel, elveszítheti legfontosabb trójai falovát a Putyin-rezsim.

Úgy tűnik, az orosz beavatkozás ellenére már Moszkva is azzal számol, hogy Orbán Viktor elveszítheti az április 12-i országgyűlési választást - derül ki a Meduza cikkéből.

Az Oroszországban külföldi ügynöknek bélyegzett kormánykritikus lap egyik, Putyin-adminisztrációhoz közeli forrása úgy nyilatkozott:

„Kezdetben remény volt arra, hogy Orbán és stratégái megfordítják a helyzetet, és pártlistán megnyerik a választást. Aztán az egyéni választókerületekben elért győzelem vált az előnyben részesített forgatókönyvvé. Most viszont már a Kreml azzal számol, hogy még ez sem fog megtörténni.”

A lap felidézi, hogy az orosz választási beavatkozás eddig is tudható volt, azonban a Kreml és a budapesti orosz nagykövetség tagadta az erről szóló információkat. Úgy tudni, az orosz elnöki adminisztráció egy tervet is jóváhagyott, amit Ilja Gambasidze Társadalmi Projekciós Ügynökségének (ASP) politikai stratégái dolgoztak ki. Ez egyebek közt magában foglalta a Fidesz népszerűsítésének eszközeit a közösségi médiában, mint „erős vezető, akinek barátai vannak szerte a világon”, továbbá a Magyar Péter vezette Tisza Párttal szembeni dezinformációs trükköket, ennek ellenére már Moszkvában sem igazán bíznak abban, hogy az oroszpárti magyar miniszterelnök meg fogja tudni tartani a hatalmát.

A Meduza egyik forrása arról tájékoztatott, nem közvetlenül Putyin elnöki hivatalából irányítják Orbán kampányát, de a közösségi médiás tevékenységben onnan is segítenek. Mindenesetre az orosz propaganda terve már arra is megvan,

ha Magyar Péter nyeri a választást, ebben az esetben az eredményt az Európai Unió által szervezett „színes forradalomként” fogják jellemezni.

Vlagyimir Putyin viszont az orosz lap szerint elégedetlen Orbán Viktorral, mondván, „még a mi támogatásunkkal sem tudtak semmit tenni.” A Meduza megjegyzi, hogy Oroszország mellett az Egyesült Államok is a jelenlegi miniszterelnököt akarja hatalomban tartani, ennek prezentálásaként látogatott JD Vance amerikai alelnök Magyarországra.