A „spirituális segítségnyújtás” álcája mögé bújó csalók nem a jövőt látják, hanem a gyengeséget

2026-04-14 15:13:00 CEST

Egy fájdalmas lelki gödörben az ember hajlamos bármilyen kapaszkodót megragadni, és pontosan ezt használják ki azok a csalók, akik „spirituális segítségnyújtás” álcája mögé bújva fosztják ki áldozataikat. Alanyunkkal is ez történt: egy Facebook-csoportban felkínált „ingyenjóslás” indította el azt az öt hónapos rémálmot, amelynek végén 579 ezer forintja bánta a hiszékenységét. Sok hozzá hasonló áldozat lehet, akik szégyellnek beszélni arról, mi történt velük. Ítélkezni felettük sem feltétlenül humánus dolog, mert az, aki sosem volt még hasonló mentális helyzetben, ráadásul segítséget sem tud kérni a környezetéből, el sem tudja képzelni, milyen pszichés folyamatok zajlanak le ilyenkor.

– Korábban soha nem volt rám jellemző, hogy bedőljek egy kamu mesének. Tavaly történt az életemben egy nagy törés, ami teljesen padlóra tett. Az embernek ilyenkor valahogy beszűkül a tudata, és rossz döntéseket hoz. Kerestem a kapaszkodókat, elfogadtam volna bármilyen segítséget. Pechemre egy csaló jósnőbe botlottam bele. Nemhogy nem segített, hanem egyre lejjebb húzott – meséli lapunknak egy nő, nevezzük Annának.

Tavaly októberben lelkileg teljesen összeomolva keresett megoldást magánéleti válságára. Megörült egy ingyenesnek hirdetett tanácsadásnak. Az is leegyszerűsítette az ügyet, hogy a szertartások kizárólag az interneten zajlottak, de azok sem személyesen, inkább levelező tagozatként kell elképzelnünk. A költségmentesség csak nagyon rövid ideig tartott.

A jósnő a behízelgés szakasza után gyorsan taktikát váltott, és követelőzni kezdett. Egy klasszikus manipulatív eszközt vetett be: azt állította, Annán rontás van, amely a gyerekére is átszállhat.

Egy egyébként is padlón lévő anya ilyenkor nagyon meg tud ijedni, erre az ösztönre építettek a csalók is. Azért a többes szám, mert „szolgáltatások” köre váratlanul bővült, megjelent a színen egy férfi, egy úgynevezett szerelmi tanácsadó, aki egyfajta klubtagságot, havi 30-40 ezer forintokat kért azért, hogy közbenjárjon Anna boldogsága ügyében.

Lelki hadviselés és fenyegetés

Amikor Anna fizetési nehézségekbe ütközött, a segítő szándékot azonnal felváltotta a megfélemlítés. A csalók módszere a folyamatos nyomásgyakorlás volt. Ha nem érkezett meg időben az utalás, „büntetést” helyeztek kilátásba: azt állították, a rendszer – hogy milyen rendszerről van szó, arra Anna sosem kapott választ – miatt az összeg a többszörösére ugrik. Volt, hogy 250 ezer forintnyi „elmaradást” követeltek egyetlen nap késésért.

A zsarolás nem állt meg a pénznél, a jósnő azzal fenyegetőzött, hogy nyilvános közösségi csoportokban járatja le áldozatát. A férfi érzelmi manipulációt is bevetett: saját beteg gyerekére hivatkozva kért még több pénzt. Pontosan arra mennek rá, amikor az ember teljesen ki van borulva, és nem gondolkozik józanul, vonja le a tanulságot az áldozat, aki szerint ezek a csalók hivatásszerűen használják ki a lelki mélyponton lévőket.

Ahogy teltek a hónapok, Anna szeméről elkezdett leesni a hályog, főleg, amikor hazugságokon kapta a jósnőt. Az asszony zavaros magyarázatokkal próbálta igazolni a költségeket: egyszer azt állította, hogy a szertartásokhoz szükséges „anyagok” miatt kér 20 ezer forintot, de sosem derült ki, mégis miféle anyagokról beszél. Máskor a befektetett „hatalmas energiáira” hivatkozva követelt újabb összegeket. Amikor érezte a csaló, hogy rezeg a léc, nagyvonalúnak akart tűnni, és arra hivatkozással, hogy Annának gyereke van, hajlandó lett volna 15 ezerért elvégezni a szertartást.

Mire észbe kapott, már 579 ezer forintra rúgott az összeg, amit kicsikartak tőle.

Végül elszánta magát, feljelentést tett, de mint kiderült, a csalásból élő emberek ahhoz elég rafináltak, hogy ne hagyjanak maguk mögött értékelhető nyomot. A rendőrség elutasította Anna panaszát. Egy kapaszkodóban bízik még. Az utalások részletei láthatók a bankja rendszerében, viszont számlát egyszer sem kapott, így most az adóhatóságnál próbálja jelezni, hogyan működik ez a kétes vállalkozás. Azt mondja, annak, hogy a nő és a férfi végre leszálltak róla, az lehet a legfőbb kiváltó oka, hogy az utolsó telefonbeszélgetéseik során már emelt hangon beszélt velük. Az egyik elkövető mintha meg­érezte volna, hogy a dolog akár rosszra is fordulhat, hirtelen sok szerencsét kívánva tűnt el a képből.

Értsük meg, hogyan működik

Mielőtt ismeretlenül bárki pálcát törne Anna fölött, álljunk meg egy rövid kitérőre. Egy a gondjaival magára maradt embert alapvető pszichológiai jelenségek kezdik mozgatni. Annak, hogy hiszünk – vagy inkább hinni akarunk – egy jósnak, az egyik alapja a Forer-, más néven Barnum-hatás. Azért illetik két névvel, mert Bertram Forer volt az az amerikai pszichológus, aki 1948-ban leírta a jelenséget, Phineas Taylor Barnum pedig egy létező XIX. századi személy, aki a manipuláció mestereként keresett dollármilliókat. Az elv lényege, hogy általános, homályos jellemzéseket kifejezetten ránk szabottnak akarunk érezni. A megerősítési torzítás is lényeges elem. Ekkor csak azokat az információkat jegyezzük meg, amelyek alátámasztják mindazt, ami számunkra kívánatos, miközben a tévedéseket tudat alatt elfelejtjük vagy kimagyarázzuk. Szinte megkerülhetetlen jelenség a kognitív disszonancia. Ez azt jelenti, hogy azt, hogy tévedtünk, nem szeretjük magunknak bevallani, ehelyett – maradjunk ennél a vonalnál – továbbra is hinni akarunk a jósnak, ezzel igazolni igyekszünk a korábbi kiadásainkat és döntéseinket.

A jósdaüzletág forgalma gazdasági bizonytalanság idején jellemzően növekszik, mivel többen keresnek spirituális kapaszkodókat a pénzügyi vagy magánéleti válságok megoldásához.

A csalók sikere tehát nem „varázslaton”, hanem pszichológiai mechanizmusokon és tudatosan alkalmazott manipulációs technikákon alapul. Elsősorban azokat az áldozatokat veszik célba, akik érzelmileg sebezhetők: gyászolnak, párkapcsolati válságban vannak, súlyos anyagi gondokkal küzdenek. Ilyen mentális közegben a kritikai érzék csökken, és az, aki bajban van, bármilyen kapaszkodót elfogad. A csaló villámgyorsan elemzi az áldozat testbeszédét, ruházatát, életkorát és beszédmodorát, majd ezek alapján tesz nagy valószínűségű találgatásokat, amiket a kliens reakciói alapján pontosít. Ezt a hideg olvasás technikájának hívják. Szívesen manipulálják az áldozatukat félelemkeltéssel, sürgetéssel, mondjuk olyan állításokkal, hogy az illetőn vagy a családján „átok” ül, ami csak azonnali és drága rituáléval vehető le. Általában nincs nehéz dolguk, mert a pánik, amit ők maguk keltenek, kikapcsolja a racionális gondolkodást.

A valódi segítőt kell megkeresni

Anna története nem egyedi, de biztos abban, hogy sokan szégyenükben hallgatnak. Sem arról, amikor padlón volt, sem arról, amikor már a csalók karmai közé került, nem akart és nem is tudott beszélni a közvetlen környezetével. Ha bárki kérdezte, miért tűnik szomorúnak, kedvetlennek, azzal igyekezett elhárítani az aggodalmat, hogy csak fáradt, máskor azzal, hogy beteg. A családja a mai napig nem tud arról, min ment keresztül, és szeretné is, ha ez így maradna. Ma, kilábalva a mentális gödörből, már egészen másképp látja, mit kellett volna tennie. Biztos benne, hogy hasonló lehúzásba soha többé nem tudják belevinni, ha megint bajban lesz, valódi szakemberrel vagy egy jó baráttal fogja megbeszélni a gondjait. Azt tanácsolja mindenkinek, aki hasonló cipőben jár: ne dőljenek be kritika nélkül az internetes hirdetéseknek. Ha baj van, forduljanak bizalmas baráthoz, ingyenes, akár telefonos lelki segélyszolgálathoz vagy pszichológushoz. A csalók ugyanis nem a jövőt látják, hanem a gyengeséget, és addig nem tágítanak, amíg van mit elvenni.

Milliárdos piac lehetA spirituális és ezoterikus szolgáltatások magyarországi piacának pontos méretéről nem állnak rendelkezésre nyilvános statisztikai adatok, noha a piaci szereplők számából és az online jelenlétük intenzitásából arra lehet következtetni, hogy a szektor bevétele akár a több milliárd forintos nagyságrendet is eléri. Egy-egy szolgáltatás ára néhány ezer forinttól több százezer forintig terjedhet, így már viszonylag alacsony ügyfélszám mellett is komoly bevétel érhető el. A terület azonban nagyrészt a szürkezónában működik, a tevékenységek jelentős része egyéni vállalkozóként (például oktatás, felnőttképzés kód alatt) vagy be nem jelentett formában zajlik.