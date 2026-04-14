A „spirituális segítségnyújtás” álcája mögé bújó csalók nem a jövőt látják, hanem a gyengeséget

Egy fájdalmas lelki gödörben az ember hajlamos bármilyen kapaszkodót megragadni, és pontosan ezt használják ki azok a csalók, akik „spirituális segítségnyújtás” álcája mögé bújva fosztják ki áldozataikat. Alanyunkkal is ez történt: egy Facebook-csoportban felkínált „ingyenjóslás” indította el azt az öt hónapos rémálmot, amelynek végén 579 ezer forintja bánta a hiszékenységét. Sok hozzá hasonló áldozat lehet, akik szégyellnek beszélni arról, mi történt velük. Ítélkezni felettük sem feltétlenül humánus dolog, mert az, aki sosem volt még hasonló mentális helyzetben, ráadásul segítséget sem tud kérni a környezetéből, el sem tudja képzelni, milyen pszichés folyamatok zajlanak le ilyenkor.