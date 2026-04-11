Tűzoltóautóról feszítettek ki egy Magyar Pétert lejárató molinót Debrecenben a Tisza Párt kampányzárója előtt

2026-04-11 15:42:00 CEST

Rúgnak még egy utolsót.

Debrecenben fejezi be országjárását Magyar Péter, este 18 órától az Egyetem téren rendezik a Tisza Párt kampányzáróját. Az esemény előtt a tűzoltóautóról sem restek bevetni a kormánypárti propaganda terjesztése érdekében.

A hvg egy olvasói fotót kapott, amely szerint a színpaddal szemben a hajdúszoboszlói tűzoltóság helyez ki a tűzoltóautó darujának segítségével elérhetetlen magasságba egy Magyar Pétert lejárató plakátot, alatta pedig a Fidesz-KDNP helyi jelöltjeinek kampánymolinója látható a Biztonság, stabilitás, fejlődés jelszóval.

Ezzel szemben Magyar Pétertől az a kiragadott mondat olvasható, amellyel mostanában, a kampányfinisben próbálkozik a Fidesz, és ami még szintén egy Vogel Evelin-hangfelvétel részlete: ezen a Tisza Párt elnökétől annyi hangzik el, hogy „geci nagy háború lesz”, amit a kormánypárt kontextus nélkül, a maga szája íze szerint terjeszt.