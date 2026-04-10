Több száz ember volt kíváncsi Magyar Péterre a sülysápi csatatéren, az emberek most már mernek nyíltan beszélni a pártszimpátiájukról

2026-04-10 15:26:00 CEST

Több száz ember várta péntek reggel a Pest vármegyei Sülysáp piacterén Magyar Pétert, aki itt kezdte a hat helyszínt érintő pénteki országjárását. A korábban fideszesnek elkönyvelt környék a Fidesznek és a Tiszának is kiemelt jelentőségű választókerület lett, február végén Orbán Viktor is járt a kisvárosban.

A Budapesttől fél órányira lévő

Sülysápon a több száz fős politikai rendezvény egy munkanap délelőttjén önmagában is szokatlan. Ehhez jött még a legalább két tucatnyi külföldi újságíró és az Ausztráliából tért haza a szavazásra.

Őket külön is köszöntött Magyar Péter.

A település Pest vármegye 7. számú választókerülete, amit a legutóbbi, 2024-es átszabáskor alakították ki, Pécel a központja. A körzet most ugyanakkor kiemelt figyelmet élvez: február végén maga Orbán Viktor mondta, hogy még nincs meg biztosan a Fidesznek. Éppen Sülysápon mondta a kormányfő, hogy a helyi jelölt, Katus Norbert a 65. helyen van a listán, amiben a 106 választókerületet erő szerint sorrendbe állítja a „saját” papírosán.

A körzetben Pécelre is ellátogatott már a Fidesz és a Tisza vezetője is. A kormányközeli Alapjogokért Központ a napokban adott ki egy Fidesz-győzelmet jósló becslést, amely szerint a Sülysápot is magában foglaló választókerület a hét „csatatér” egyike.

A Tisza kampánygépezete a már hagyományos menetrend szerint működött: kocsi, sátor süteményekkel, plakátok és zászlók. Az ellenzéki pártvezető a tervezetthez képest fél óra késéssel kezdett, megismételte a legfontosabb ígéreteit a helyieknek, vagyis hogy a gyermekvédelemtől a gazdaságfejlesztésen át mit tenne a Tisza-kormány. Beszélt az elmúlt hetekben leleplezett ügyről, amely szerint a titkosszolgálatok a Tisza pártot próbálták bedönteni illegális eszközökkel. Magyar Péter ezt újra ezt „pancserpuccsnak” nevezte. Az ügyről kitálaló Szabó Bence volt rendőrszázados és Gundalf, a húszéves tiszás informatikus neveinek említésekor tapsban tört ki a tömeg.

Trompler Ildikó a Tisza helyi jelöltje beszédében azt üzente a „dicsőséges nagyuraknak”, hogy a hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Szerinte az elmúlt napokban megtudtuk, hogy amit eddig csak sejtettünk, az mind igaz. A civilben dietetikusként dolgozó politikus a képviselet fontosságáról is beszélt, ami szerinte apró és kitartó munkáról szól, ahol embernek kell maradni. Szerinte ehhez kell egy belső iránytű, ami mutatja, hogyan viszonyuljunk egymáshoz. A Népszava szeretett volna a képviselőjelölttel külön is beszélni, de elutasította kérésünket arra hivatkozva, hogy nem ér rá.

A rendezvényen több tiszás szimpatizánssal és aktivistával is beszéltünk. Mindegyikük azt mondta, hogy Magyar Péter és a pártja győzelmére számít. Két sülysápi önkéntes lapunknak azt emelte ki, hogy az utolsó napok már a mozgósításról szólnak, szerintük a legtöbben már döntöttek, kire fognak szavazni. A szomszéd településről, Mendéről érkező aktivista azt mondta,

az emberek egyre inkább nyíltan beszélnek a szimpátiájukról, korábban ugyanis sokkal kevesebben mertek beszélni.

2022-ben Sülysápon 57,9 százalékot szerzett a Fidesz akkori jelöltje, Czerván György. A 2024-es EP-választáson is az országos átlag (44.82 százalék) fölött teljesített a Fidesz-KDNP, 49,77 százalékkal. A 2024-ben az új induló Tisza az országos 29,60 százalék alatt, 26.54 százalékot hozott a településen.