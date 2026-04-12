Valójában a fiatalokon múlik

Titokban az egész amúgy a fiatalok megszólítása körül forgott, ami a Tisza Pártnak sikerült, a Fidesznek finoman szólva nem. Miközben Orbán Viktor néhány kétségbeesett próbálkozás fel is adta, a fiatalok reményét mostanában Magyar Péternek hívják.Magyar Péter: Kedves fiatalok, ez a választás leginkább rólatok szólMindössze 14 százalék a Fidesz támogatottsága a 30 év alattiak körében, de a harmincasoknál sem áll sokkal jobban Orbán Viktor pártja„Orbán Viktor unalmas és fárasztó, de amúgy annyira senkit sem érdekel a politika, csak ami van, az már nagyon rossz”