21 Kutatóközpont: Csupán 14 százalék a Fidesz támogatottsága a 30 év alattiak körében, de a harmincasoknál sem áll sokkal jobban a kormánypárt

A férfiak körében 49 százalékos a Magyar Péter vezette Tisza Párt támogatottsága, míg a Fideszé mindössze 25 százalék – derül ki a 21 Kutatóközpont – 24.hu megbízásából végezett – felmérésének adataiból. A bő egy hónappal az április 12-ei választás előtt, március 2. és 6. között készült kutatás alapján a nők körében a Fidesz vezet, 34 százalékos eredménnyel, a Tisza 5 ponttal van lemaradva. A nőknél ugyanakkor 29 százalék azoknak az aránya, akik nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a pártszimpátiájukat firtató kérdésre.
Nem újdonság, hogy a fiatalabb korosztályokban népszerűtlenek a kormánypártok, de a felmérésből most az derült ki, hogy
azok között, akik eddigi életük nagyobb részét a NER-ben töltötték (vagyis 30 év alattiak), mindössze 14 százalék a Fidesz támogatottsága. Ezzel áll szemben a Tisza négy és félszer ekkora, 65 százalékos népszerűsége, és még a Mi Hazánk is 7 százalékon áll. A nem válaszolók aránya mindössze 10 százalék volt, és alig akadt olyan, aki azt mondta, hogy nem menne el szavazni.
a harmincasok körében hasonló arányú a Fidesz népszerűtlensége (16 százalékon áll), de itt kicsivel magasabb a nem válaszolók aránya, és a Tisza támogatottsága is „csak” 54 százalékos.
a 40 évesnél idősebb, de 50 évesnél fiatalabb magyarok között már jóval kiegyenlítettebb a két nagy párt küzdelme, bár még itt is 7 százalékpontos Tisza-előny mutatkozik a 26 százalékot elérő Fidesz előtt. Ebben a körben volt a legnagyobb a nem válaszolók aránya.
a tiszás dominancia az 50 és 64 év közöttiek csoportjában szakad meg, ahol a Fidesz és a Tisza támogatottsága szinte ugyanakkora (32, illetve 33 százalék), és itt válaszolták a legtöbben azt, hogy nem tudják, kire szavaznának.
a 65 évnél idősebbek között egyértelműen a kormánypártok vezetnek: 50 százalékos a támogatottságuk, szemben a Tisza 19 százalékéval.
Ha az iskolai végzettséget nézzük,
az alapfokú végzettséggel rendelkezőknél a Fideszre szavazók aránya 44 százalék, míg a Tisza támogatottsága 23 százalék.
a középiskolai végzettséggel rendelkezők esetében megfordul a pártok támogatottsága, ebben a csoportban a Fidesznek 22 százalék jutott, a Tiszának pedig 45.
a diplomások körében Magyar Péterék 53 százalékon állnak, szemben a Fidesz 16 százalékával.
A településtípus szerinti bontásban
már csak a falvakban vezet a Fidesz, és ott is csak 4 ponttal. A megkérdezett falusiak negyede nem tudott vagy nem akart válaszolni a pártpreferenciáját firtató kérdésre.
ennél is nagyobb a választ nem adók aránya a kisebb városokban, ahol a Tisza öt ponttal előzi a kormánypártot.
a megyei jogú városokban élőknél már 40 százalékos a Tisza támogatottsága, és 29 százalék a Fideszé.
a fővárosban a megkérdezettek bő fele (52 százalék) támogatja a Tiszát, és itt a legalacsonyabb (22 százalék) a Fidesz-szimpatizánsok aránya.
Annál a kérdésnél, hogy melyik párt egyéni jelöltjére tervez szavazni, a listás válaszokkal egyezően a teljes népesség 38 százaléka választotta a Tiszát, és 30 százalék a Fideszt, vagyis nem várható, hogy az egyéni jelöltek kiléte döntő lenne április 12-én.