A Fidesz feljelentést tesz Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke miatt

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszél, a Fidesz feljelentést tesz választás rendje elleni báncselekmény miatt - közölte a nagyobbik kormánypárt vasárnap. A hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól. E szerint fű alatt, több millió forint értékben kell összeállítani a csomagokat, roma szavazatokért.
Magyar Péter a szombati kampányzáró beszédében kitért arra is, a Fidesz készülhet még hamis zászlós akciókra ma. Korábban pont ő figyelmeztetett arra is, hogy a szavazatvásárlás bűncselekmény.Magyar Péter a kampányzáróján: Kormányváltás után vizsgálatot indítunk Szijjártó Péter ellen, a Fidesz holnap is hamis zászlós akciókra készülMagyar Péter: Ne engedd, hogy megvásárolják a szavazatodat, ne engedj a zsarolásnak és a fideszes nyomásgyakorlásnak!