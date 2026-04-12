A Fidesz feljelentést tesz Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke miatt

2026-04-12 08:34:00 CEST

Hangfelvétel bizonyítja, hogy a Tisza Párt roma szavazatok megvásárlását tervezi. Erről maga Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke beszél, a Fidesz feljelentést tesz választás rendje elleni báncselekmény miatt - közölte a nagyobbik kormánypárt vasárnap. A hangfelvétel szerint Stefán Attila, Ruszin-Szendi Romulusz kabinetfőnöke egyeztetett arról, hogy adománynak álcázva szavazatokat vásárolnak a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő roma szavazóktól. E szerint fű alatt, több millió forint értékben kell összeállítani a csomagokat, roma szavazatokért.

Magyar Péter a szombati kampányzáró beszédében kitért arra is, a Fidesz készülhet még hamis zászlós akciókra ma. Korábban pont ő figyelmeztetett arra is, hogy a szavazatvásárlás bűncselekmény.