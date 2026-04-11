Magyar Péter: Ne engedd, hogy megvásárolják a szavazatodat, ne engedj a zsarolásnak és a fideszes nyomásgyakorlásnak!

2026-04-11 17:58:00 CEST

A Tisza Párt elnöke emlékeztetett, hogy a választási csalás súlyos bűncselekmény, és börtön jár érte.

Üzenet a választási csalások ellen minden magyarnak - ezzel a felütéssel tette közzé videóüzenetét Magyar Péter a Facebookon.

„Már nem kell félni Orbán Viktor aljas, embertelen rendszerétől. Holnap közösen történelmet írunk és új fejezetet nyitunk a magyar történelemben” - jelentette ki a Tisza Párt elnöke, majd úgy folytatta: „Ne engedd, hogy megvásárolják a szavazatodat! Ne engedj a zsarolásnak és a fideszes nyomásgyakorlásnak! Vasárnap mindenki egyedül lesz a szavazófülkében a szavazólapokkal és egy tollal, na meg a saját jövőjével, és persze a gyerekei és az unokái jövőjével.”

Magyar Péter hangsúlyozta, a szavazatvásárlás, a fenyegetés, a láncszavazás, a szervezett utaztatás súlyos bűncselekmények, amelyekért az elkövetőknek több év börtön jár. „Ezen fideszes bűncselekmények áldozatai gyakran az ország legkiszolgáltatottabb állampolgárai. A célpontok legtöbbször pont azok, akiket az orbáni maffia leginkább magára hagyott. A célpontok azok, akik úgy érzik, nincs más választásuk, akik olyan településen élnek, ahol a polgármester élet-halál urának gondolja magát. Akik olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol a főnök előre szól, hova kell szavazni” - mondta.

Magyar Péter ezért azt üzente nekik, „a fideszes maffiának már nincs hatalma felettetek. Meg tudjátok védeni magatokat és mi is meg fogunk védeni titeket, miután vasárnap közösen legyőzzük az orbáni maffiát.”

A Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz vasárnap veszíteni fog, ezért nem kell többé tartani tőlük, s felszólított mindenkit, ne higgyék el, hogy nincs választásuk és ne higgyék, hogy bárki más dönthet a sorsukról. Majd azt ígérte, a Tisza Párt olyan Magyarországot fog építeni, ahol senkinek nem kell félnie a saját véleményétől, a saját döntésétől és a saját szavazatától. A törvény mindenkit meg fog védeni és nem csak a kíváltságosokat fogja szolgálni - tette hozzá. „Holnap, április 12-én történelmet írunk” - zárta üzenetét.