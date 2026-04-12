Jászberényben a szavazókör körüli 150 méteres kampánycsendet is sikerült megsértenie a Fidesznek

Máris sikerült megsértenie a választókörök 150 méteres körzetében kötelező kampánycsendet a Fidesznek Jászberényben - írja a 444 olvasói fotó alapján. Ezek tanúsága szerint a szavazóhelységhez vezető járdát telefújták narancssárga felirattal, hogy mindenki szavazzon a fideszes Pócs Jánosra.