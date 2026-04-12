„Magyar Péter Brüsszel, Orbán Viktor pedig Moszkva oldalára állt”

2026-04-12 10:03:00 CEST

A nemzetközi sajtó élénk figyelemmel kíséri a sorsdöntő magyarországi választási küzdelmet, amelyről az osztrák Die Presse am Sonntag helyszíni riportjában megjegyzi: Magyarország politikai jövője a tét egy olyan kampányban, ahol a kihívó Magyar Péter Brüsszel, Orbán Viktor kormányfő pedig Moszkva oldalára állt.

A Die Presse am Sonntag tudósítója Nagykanizsára kísérte el Magyar Pétert. A lap érzékletes leírást ad a fagyos szélben várakozó tömegről, ahol a „Most vagy soha!” jelszó mellett az 1956-os forradalmat idéző dalok és a „Ruszkik haza!” rigmus festette le a hangulatot. A riportban megszólaló fiatalok és helyi lakosok drámai módon fogalmaztak: a Die Presse am Sonntag idézi a 17 éves fiút, aki szerint „Orbán Viktor újra segítségül hívta az oroszokat”, akik a gáz mellett a titkosszolgálatukat is elküldték, hogy elfojtsák a demokráciát.

A cikk rávilágít a vidéki Magyarország gazdasági nehézségeire is. A riport szerint Nagykanizsa máig nem heverte ki a Tungsram-gyár bezárását, a kilátástalanság pedig az ellenzék szekerére hajtja a vizet. Amíg Magyar Péter a jogállamiság helyreállítását és az orosz gazdasági bojkottot ígéri, addig a kormánypárti média – a lap elemzése szerint – sötét összeesküvés-elméletekkel, ukrán terroristákról és titokzatos pénzkötegekről szóló hírekkel operál.

A Die Presse am Sonntag megszólaltatja Krekó Péter politológust is, aki szerint a választás kimenetele teljesen kiszámíthatatlan. A szakértő a lap hasábjain arra figyelmeztet, hogy még ha a Tisza Párt jelentősen vezet is bizonyos felmérésekben, az új parlament májusi alakulásáig tartó átmeneti időszakban a jelenlegi kormány kezében még minden eszköz megvan a hatalom megtartására. Az osztrák vasárnapi lap összegezése szerint a kérdés vasárnap egyszerű: Oroszország vagy az Európai Unió?