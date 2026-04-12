Nem állapodott meg a békéről az Egyesült Államok és Irán Pakisztánban

2026-04-12 12:11:00 CEST

A teheráni diplomácia szóvivője szerint nem is számított senki arra, hogy az első körben sikerül megegyezni.

Az Egyesült Államok és Irán nem tudott megállapodásra jutni a közel-keleti háború befejezéséről az iszlámábádi maratoni tárgyalások végén – jelentette be vasárnap J.D. Vance amerikai alelnök, aki visszatér az Egyesült Államokba, miután saját szavai szerint „végső és a lehető legjobb ajánlatot” tette Iránnak.

„Megállapodás nélkül térünk vissza az Egyesült Államokba” - jelentette ki JD Vance egy rövid sajtótájékoztatón Iszlámábádban, ahol az amerikaiak és az irániak szombat óta tárgyaltak. „Úgy gondolom, ez sokkal inkább rossz hír Irán számára, mint az Amerikai Egyesült Államok számára” - közölte. Az amerikai alelnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Teherán nem tett határozott ígéretet nukleáris fegyverkezési programjának feladására, amely Donald Trump amerikai elnök kulcsfontosságú követelése volt a február 28-án indított háború kezdete óta.

„Egy nagyon egyszerű javaslattal távozunk innen, egy olyan megközelítéssel, amely végső ajánlatunkat képezi, és a legjobb, amit tehetünk. Meglátjuk, elfogadják-e az irániak” - tette hozzá az alelnök, mielőtt felszállt repülőgépére és elhagyta Pakisztánt.

Az iráni állami televízió (IRIB) arról számolt be, hogy az Egyesült Államok ésszerűtlen követelései miatt meghiúsultak az iszlámábádi tárgyalások az iráni és az amerikai fél között a közel-keleti háború befejezéséről. „Az iráni delegáció 21 órán át szünet nélkül és intenzíven tárgyalt az iráni nép nemzeti érdekeinek védelme érdekében. Az iráni fél számos kezdeményezése ellenére az amerikai fél ésszerűtlen követelései megakadályozták a tárgyalások előrehaladását. A tárgyalások ezért véget értek” – írta az Irib a Telegramon.

A szerdán elfogadott kéthetes tűzszünetet követően a tárgyalások célja egy tartós fegyverszüneti megállapodás megkötése volt. A tárgyalások kudarcának bejelentése előtt az iráni diplomácia szóvivője, Eszmáil Bagai az X közösségi oldalon jelezte, hogy a megbeszélések a Hormuzi-szorosról, a nukleáris kérdésre, a háborús kártérítésre, a szankciók feloldására és az Irán elleni háború, valamint a régióban folyó háború teljes befejezésére vonatkoztak.

Az amerikai alelnök utalt arra, hogy még ad egy kis időt Iránnak az Egyesült Államok ajánlatának megvizsgálására. „A helyzet egyszerűen az, hogy szükségünk van egy hivatalos kötelezettségvállalásra részükről, amelyben kijelentik, hogy nem törekednek atomfegyver megszerzésére, és nem törekednek olyan eszközök megszerzésére, amelyek lehetővé tennék számukra egy ilyen fegyver gyors előállítását” - nyilatkozta JD Vance.

A teheráni diplomácia szóvivője, Eszmáil Bagai azt mondta, „kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy nem számíthatunk arra, hogy egyetlen tárgyalási fordulóban megállapodásra jutunk. Senki sem számított erre.”

„Ebben a tárgyalási körben új témák kerültek napirendre, nevezetesen a Hormuzi-szoros kérdése és a regionális ügyek, amelyek mindegyike saját feltételekkel és sajátos szempontokkal jár” - mondta Eszmáil Bagai. A szóvivő a történtektől függetlenül biztosnak nevezte, hogy kapcsolataik Pakisztánnal, valamint a régió többi barátjával továbbra is fennmaradnak.

Pakisztán vasárnap felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy az iszlámábádi béketárgyalások kudarca ellenére is tartsák be a jelenleg érvényben lévő kéthetes fegyverszünetet. „Elengedhetetlen, hogy a felek továbbra is tiszteletben tartsák a tűzszünetre vonatkozó kötelezettségvállalásukat” - nyilatkozta Muhammad Isak Dár pakisztáni külügyminiszter, akinek országa a tárgyalások házigazdája volt és közvetítőként működött közre. „Pakisztán betöltötte és a jövőben is be fogja tölteni szerepét az Iráni Iszlám Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok közötti párbeszéd elősegítésében” - fűzte hozzá a politikus.