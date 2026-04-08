Donald Trump bejelentette, hogy két hétig tűzszünet lesz, Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

2026-04-08 08:28:00 CEST

Az nem világos, hogy a fegyvernyugvás mikor kezdődik.

Alig néhány óra alatt két hétig tartó tűzszünet lett Donald Trump fenyegetéséből, hogy egy egész civilizáció pusztul el, ha Irán nem köt megállapodást: kedd este az amerikai elnök két hétig tartó tűzszünetet jelentett be Iránnal. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a támadásait, amiért Irán megnyitja a világ kőolajellátása szempontjából kulcsjelentőségű Hormuzi-szorost.

Az amerikai elnök Truth Socialön közölte, hogy lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal, miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott 10 pontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Donalt Trump elárulta, hogy a döntése előtt beszélt Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnökkel és Aszim Munirral, Pakisztán hadseregének főparancsnokával. Ők győzték meg hogy ne vágjon oda Iránnak, aminek a fejében a teheráni vezetés korlátozás nélkül azonnal megnyitja a Hormuzi-szorost és garantálja annak biztonságát. Ebbe iráni részről – írja az AP hírügynökség – a legfelső nemzetbiztonsági tanács bólintott rá, hozzáfűzve, hogy pénteken Pakisztánban kezdődnek a tárgyalások az Egyesült Államokkal.

A tűzszüneti terv szerint Irán és Omán díjakat szedhet a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól a Perzsa-öböl bejáratánál - mondta egy, a tárgyalásokon részt vevő, névtelenséget kérő helyi forrás szerdán. Irán ezt az összeget újjáépítési célokra fogja felhasználni.

Izrael a maga részéről jelezte, támogatja a két hétig tartó tűzszünetet, ha Irán megnyitja a Hormuzi-szorost és elhagy az amerikai, illetve Izraeli célpontok elleni támadásokkal. Bár a pakisztániak bejelentették, hogy a két hét tűzszünet Libanonra is kiterjed, ahol az izraeliek a Hezbollahot próbálják felszámolni, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala jelezte, folytatják a katonai műveleteket Libanonban a Hezbollah ellen.

Szivárgó információk szerint Irán anélkül nyitja meg a Hormuzi-szorost, hogy előzetesen teljesítenék követeléseit a háború végleges lezárásáról, kártérítést, a súlyos szankciók feloldását.

Arról sem az Egyesült Államok, sem Irán nem tett bejelentést, hogy a két hét tűzszünet mikor kezdődik. Szerdán kora hajnalban még támadták egymást a háborúban álló felek.

„Ez egy kétoldalú tűzszünet” - írta Donald Trump, azzal indokolva a tűzszünet lehetőségét, hogy az Egyesült Államok elérte a katonai céljait Iránban. „Elértük és túlteljesítettük a katonai célokat és jól állunk egy végleges megállapodást illetően a hosszú távú békéről Iránnal és a békéről a Közel-Keleten” – írta az elnök, aki szerint két hét elegendő lehet az egyezmény véglegesítésére.

Donald Trump 10 nappal ezelőtt adott ultimátuma amerikai keleti parti i dő idő szerint kedden este 8 órakor (kelet-európai idő szerint szerda hajnali 2 órakor) járt volna le, Az amerikai elnök egy órával azt megelőzően jelentette be a kéthetes tűzszünetet. Korábban azt közölte, ha Irán nem köt megállapodást, „egy egész civilizáció fog elpusztulni", amit korábban Irán erőművei és hídjai elleni pusztító csapásként írt le. Ez – fűzhetjük hozzá – háborús bűncselekmény lenne.