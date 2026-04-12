Az olaszoknak is feltűnt, Orbán Viktor milyen „peace & love” stílusban szólalt meg a kampányzáróján

2026-04-12 12:24:00 CEST

A Corriere della Sera vasárnapi kiadásában megjelent helyszíni riportja szerint Magyarország válaszút elé érkezett: a 16 éve hatalmon lévő Viktor Orbán és a felmérésekben esélyesnek tartott Magyar Péter között kell döntenie. Alessandra Muglia cikke szerint a budai Várnegyedben, a Szentháromság téren megrendezett fideszes kampányzárón a miniszterelnök szokatlan, „peace & love” stílusban, fáklyákkal és az egység erejéről szóló üzenetekkel búcsúztatta a korteshadjáratot.

A Corriere della Sera megjegyzi, hogy bár Orbán Viktor a szeretet hatalmáról beszélt, de nem maradt el a háborús félelemkeltés és a kijevi vezetés elleni retorika sem. – Nem adjuk a gyermekeinket, és nem pusztítjuk el magunkat értük – idézi a lap a kormányfőt, aki szerint Magyarország minden tőle telhetőt megadott a menekülteknek, de nem hajlandó feláldozni magát Ukrajnáért. Az olasz újságíró szerint a választott helyszín stratégiai volt: a Várnegyed Habsburg-stílusú, méregdrága újjáépítése a nemzeti identitás és a szuverenitás szimbóluma, egyfajta „hatalmi erőd”, ahol a korlátozott befogadóképesség miatt könnyebb volt a „telt házas” hatást elérni a kamerák előtt.

Ezzel szemben Magyar Péter a Tisza Párttal Debrecent választotta a végső roham helyszínéül, amely város hosszú évekig a Fidesz bevehetetlen bástyájának számított. A Corriere della Sera kiemeli a két tábor közötti kontrasztot: miközben a Várban 8-10 ezer ember gyűlt össze, a fővárosi Hősök terén tartott ellenzéki demonstráción több mint 100 ezren vettek részt. Magyar Péter a 235 kilométerre fekvő Debrecenből ígérte meg: április 13-tól Magyarország ismét demokratikus jogállam lesz, de ehhez nemcsak győzelmet, hanem a rezsim lebontásához szükséges kétharmados felhatalmazást kért híveitől.

A tudósítás szerint Orbán Viktor 16 év után először néz szembe a vereség valós kockázatával. Az olasz lap szerint a magyarok ma arról határoznak, hogy maradnak-e a „birodalmi múltba” révedő Orbán mellett, vagy a Magyar Péter által ígért demokratikus fordulatot választják.