Csak a Tisza: kevés babér terem más ellenzékieknek, Hadházy Ákost is elsodorhatja az ár

„A kisfiamnak biztosabb jövőt szeretnék, az egész családunknak kiszámíthatóbb, őszintébb és boldogabb országot” – indokolta egy édesanya a VII. kerületben, miért döntött úgy, hogy mindkét szavazatát a Tisza Pártnak adja.
A Király utca és a Rózsa utca találkozásánál kezdtük a napot, Erzsébetvárosnak azon a részén, amit a Fidesz a nagy körzetátrajzolási manővere keretében a zuglói székhelyű 6. számú választókerülethez csatolt. Ha valakinek, akkor a függetlenként itt induló Hadházy Ákosnak lehetett reménye arra, hogy ellenzékiként megszorítsa a tiszás jelöltet, esetünkben Velkey György Lászlót, a Tisza Párt kabinetfőnökét. A Fidesz a fővárosi közgyűlés tagját, Radics Bélát indította, a Mi Hazánk – szintén az esélytelenek nyugalmával – Pércsi Viktóriát, a kutyapárt pedig Nagy Dávidot (aki csak névrokona a párt listavezetőjének).
Sokan elmondták, bár kacérkodtak a gondolattal, hogy egyéniben az általuk amúgy elismert Hadházy neve mellé tegyék az ikszet, végül ugyanarra az elhatározásra jutottak, amire a már idézett édesanya. „Összpontosítani kell az erőket” – fogalmaztak többen is. „Hadházy Ákos civilként majd nagyon sokat tud tenni Magyarországért, de veszélyeztette volna a rendszerváltást, ha rá szavazunk” – magyarázta egy nő a férje társaságában.
Olyan választókkal, akik vállalták volna, hogy fideszes szimpatizánsok, végül a Lövölde téren találkoztunk. A kormánypárti házaspár az öltözékével is jelezni akarta politikai hovatartozását: mindketten narancssárga pólót viseltek. „Jó úton haladunk" – jelentette ki a házaspár férfi tagja arra a kérdésünkre, miért érzi fontosnak, hogy Orbán Viktor folytassa a kormányzást. Szoros eredményre és fideszes győzelemre számított, de a kétharmadot sem ő, sem felesége nem tartotta reálisnak.
Zuglóban, a Szent István Gimnázium előtt egy szemüveges asszony nevetve mesélte, hogy azért szavazott országos listán és egyéniben is a Tiszára, mert a gyereke ezt kérte tőle. Visszakérdeztünk: ha a gyereke azt kérte volna, hogy a Fideszre szavazzon, megtette volna? „Dehogyis!” – tiltakozott hevesen.
A választókerületben a DK-s Komáromi Zoltán is elegendő ajánlást gyűjtött össze, ő azonban felmérte az erőviszonyokat, és visszalépett. Egyik molinóján utólag ráragasztott szöveget láttunk: „Így szavazz! Lista: Demokratikus Koalíció, egyéni: Hadházy Ákos”.
Gyaníthatón ennek az instrukciónak kívánt eleget tenni egy idős férfi. Nem árulta el, hogy listán melyik pártra szavazott, de adott támpontokat: semmiképpen sem fideszes, mindig is baloldalinak vallotta magát. Azok közül, akikkel beszéltünk, ő volt az egyedüli, aki egyéniben Hadházy Ákost választotta.
Egy másik idős férfi konkrétumok említése nélkül, ám annál ingerültebben közölte, hogy „illegális tevékenységet” végzünk. Amikor afelől érdeklődtünk, hogy fideszes szavazót tisztelhetünk-e a személyében, meghökkent. „Fideszes? Éééénnn?” – nyújtotta el a szót, mint aki nem akar hinni a fülének. Majd sietős léptekkel távozott.
Az egyik Thököly úti szavazókörhöz is menetrendszerűen érkeztek a tiszások, mígnem ismét belefutottunk egy fideszes házaspárba. „Nem akarjuk, hogy a gyerekeinket elvigyék háborúba Ukrajna oldalán” – dörögte mély hangon a férj, aki nem rejtette véka alá, hogy igencsak rossz véleménnyel van a Népszaváról. Felesége lényegesen kedvesebb stílusban mélázott azon, hogy bízik ugyan a Fidesz győzelmében, de a kétharmadot kizártnak tartja.
Sikerült beszélnünk olyasvalakivel is, aki most először a Mi Hazánkra szavazott. „Nagyon vacilláltam a Mi Hazánk és a Tisza között" – avatott be a részletekbe a középkorú nő. A Bűnvadászok tevékenységét rokonszenvesnek találja, Magyar Péterrel szemben viszont – fideszes múltja miatt – még mindig vannak kétségei. Ezért döntött a Mi Hazánk mellett. A Fidesz szóba se került, egyébként is, a környezetében senkitől nem hallotta, hogy a kormánypártra készül szavazni. Végezetül felsóhajtott: „reménykedjünk abban, hogy annál, ami most van, minden tekintetben jobb lesz".