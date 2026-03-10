Választás 2026: Budapesten a Fidesz és a Tisza is ellenzéki győzelmet vár, az igazi csaták baráti tűzben zajlanak

Fidesz;Budapest;körkép;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-03-10 09:30:00 CET

Hadházy Ákos ellen Magyar Péter kampányfőnöke indul. Ami a Fideszt illeti, Szentkirályi Alexandra mindenképpen távozik a Fővárosi Közgyűlésből. Sorozatunk 13. része.

Hangosan zajlik a visszaszámlálás; a Tisza fővárosi képviselői a február végi közgyűlés minden lehetséges pontján bemondták, hány napot kell még várni a Fidesz megbuktatásáig. Bujdosó Andrea frakcióvezetője szerint „ez már több mint bizakodás”, „áprilisban Budapest szabad várossá válhat”. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője ballagós tarisznyát is kapott Barabás Richárdtól, aki nemrég még új párttal indult volna neki a választásnak, de menet közben meggondolta magát. (Nem indul a Momentum és az MSZP sem, ahogy több, támogató párt nélkül maradt jelölt is visszalépett.)

Szentkirályi Alexandra mindenképpen távozik a Fővárosi Közgyűlésből, a Fidesz-lista előkelő 5. helye biztos belépőt jelent neki a parlamentbe. Megszolgálta. A Fidesz általa vezetett fővárosi képviselőcsoportja soha nem volt még ennyire készséges fegyverhordozója az Orbán-kormánynak.

Budapest soha nem volt igazán a Fidesz fészke, Demszky Gábor erősen dacolt az első Orbán-kormánnyal például a 4-es metró ügyében. A 2010-es narancsba borulás után Tarlós István főpolgármestersége alatt is meg-megbillent a hatalmi libikóka, a nyakas mérnök nem minden békát nyelt le szó nélkül, a játszmák egy részét így végül a háta mögött játszották le. A jogkörök és források kurtításával egyre szűkebb kalodába zárták a fővárosi önkormányzatot. Karácsony Gergely megválasztása után pedig végleg a Fideszt kezdetektől uraló „bűnös város” pszichózis hatása alá kerültek, amit Lázár János jelenlegi ciklusban előadott minisztersége csak felerősített.

A főváros 2019 óta a túlélésért küzd, ami az itt élők többségét a Fidesz ellen hangolta.

Ha Budapesten múlik, már 2022-ben leváltották volna a Fideszt. A kormánypártnak kizárólag a XVII. kerületet felölelő választókerületben szavaztak bizalmat, kevesebb mint egy százalékkal nyert Dunai Mónika. Igaz, ő viszont zsinórban harmadszor. Furcsa módon a Fidesz – azon kívül, hogy Gulyás Gergely hajtogatja, hogy Dunai a garancia „a tervezett és szervezett fejlődésre” – nem őt tolja ezerrel. (Sokkal erőteljesebben lobbiznak saját emberükért Csepelen.) Dunai Mónika se túl kreatív, javarészt a Fidesz propagandát puffogtatja, esetleg ingyen koncertre hív, zebra DPK-t alakít, de előre leírni mégse lenne bölcs dolog. Elsőként gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat. Kérdés, hogy az erős támogatói mag mire elég, mennyit hozhat az újrarajzolt körzethatár.

A választás befolyásolásának minden – egyelőre csak legális - eszközét megragadó Fidesz ugyanis az előző választás óta jelentősen átrajzolta a fővárosi választási térképet. Budapestet a korábbi 18 helyett 16 választókerületre osztották szét, amelyek a korábbi kerülethatárokat nagyjából követő választókerületi lehatárolás helyett különféle kerületdarabok társításával raktak össze. Így Dunai Mónika a 14-es választókerület helyett idén a 15-ösben indul, amelynek központja ugyan a XVII. kerület, de mellécsapták a XVIII. kerület egy darabját is. A Tisza a jelenleg éppen fővárosi képviselő Porcher Áront indítja. (Rajta kívül Bujdosó Andrea is indul, ő Pest megye 3-as körzetében mérkőzik meg a Fidesz kommunikációs igazgatójával, Menczer Tamással. Ha mindketten nyernek, erős fejtörést okozhat a Tiszának fővárosi pótlásuk.) A DK színeiben Gy. Németh Erzsébet ugrik be, aki az előző választáson főpolgármester-helyettesi székét cserélte fel az országgyűlésire, de kevés esélye van megtartani.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint országosan a DK nem éri el az 5 százalékos bejutási küszöböt, a Tisza és a Fidesz párharcába legfeljebb a Mi Hazánk kavarhat be, akik a DK-hoz és a Kutya Párthoz hasonlatosan minden fővárosi választókerületben indítottak jelöltet. Budapesten a közvélemény-kutatások szerint a Tisza tarolni fog, de a DK, a Kutya Párt vagy éppen a jelenlegi bejáratott, párt nélkül maradt képviselők esetenként bekavarhatnak az egyéni választókerületekben. Budapestre nem igen készül külön felmérés.

A 21 Kutatóközpont január elején 16 százalékpontos előnyt mutatott a Tisza Párt jelöltjének az orvos-kutató Szabó Alexandrának a 14. választókerületében, amelyhez a XVI. kerület, valamint a X. és a XVIII. kerület egy része tartozik. A Fidesz itt újra elindítja Szatmáry Kristófot, aki 2022-ben kevesebb mint egy százalékkal kapott kevesebbet Vajda Zoltán ellenzéki jelöltnél, aki most is indul függetlenként. A DK ugyanis a VI. kerületi alpolgármestert indítja, Kocsis-Cake Oliviót. Ők ugyan értékes szavazatokat vehetnek el a tiszás jelölttől, de győzelemre nem sok esélyük van. Szatmáryt hevesen tolja régi harcostársa, Kovács Péter – a kényes kérdésekre már előző választás előtt is a párttól választ váró - XVI. kerületi polgármester, aki szerint „mindig számíthatnak Szatmáry érdekérvényesítő képességére”.

Király Nórának Lázár János személyesen ment kampányolni az újrarajzolt 9-es választókerületbe, amelybe a XXI. mellett a IX., a XI. és a XXII. kerületek egy-egy darabkája is beletartozik. A Fidesz sok éves vergődés után letett arról, hogy a Csepelen saját kiskirályságot alapító Németh Szilárdot indítsa, inkább a párt színeiben korábban a XI. kerületben alpolgármesterkedő Király Nórát állította csatasorba. (Némethet azért nem engedték el, befutó helyet kapott az országos listán.) Király maga mellett tudhatja a Fidesz iránt olthatatlan elköteleződést érző Borbély Lénárd csepeli polgármestert is, akit Németh Szilárd ügyködése nyomán ugyan a pártból is kiraktak, de most mégis együtt mozizik Királlyal a Csepel Plázában. A Némethet egymás után háromszor legyőző Szabó Szabolcs viszont, aki mögül menet közben elfogytak a pártok, visszalépett. Már tavaly áprilisban úgy számolt, hogy az igazi kihívója a Tisza, most pedig arra jutott, nem érdemes vele szembe menni. A Tisza Kátai-Németh Vilmos látássérült ügyvédet indította, akinek eddig az volt a leglátványosabb dobása, hogy lefutotta a lerobbant Gubacsi hídon átdöcögő vonatot.

Vélhetőleg nem Szabó Szabolcs lesz az egyetlen járulékos ellenzéki veszteség. Az áprilisi választás Budapesten a dörzsöltek és a járatlanok csatája lesz, de voksokat a választókerületek többségében nem a személyi érdemek, hanem a pártnevek alapján osztják majd. Jámbor András ezt felismerve már korábban visszalépett, azóta látványosan kampányol a Tisza mellett. Újrarajzolt józsefvárosi központú 2-es választókerületében Bódis Kriszta indul a Tisza képviseletében, akit Hadházy Ákos körzetéből mentettek át ide. A választókerületek határainak átrajzolása okán került erre a küzdőtérre a korában I-V. kerületben győzni tudó Csárdi Antal is, aki ezúttal szintén pártháttér nélkül száll versenybe. A fideszes Ferencz Orsolya űrkutatási biztos aligha szólhat bele a versenybe.

A sarkát keményen megvető Hadházy Ákosnak Bódis Kriszta helyett Magyar Péter kampányfőnökével, Velkey Györggyel kell megküzdenie a 6-os választókerületben. Ellenük Radics Bélát, a Fidesz alapítványi elszámolási botrányba keveredett fővárosi képviselőjét küldi a Fidesz, de várhatóan neki se osztanak sok lapot. A régi motoros és az új kormány ígéretét hordozó Tisza jelöltje között kell választania a 12-es választókerület ellenzéki szavazóinak is. A sokadik ciklusát töltő Varjú László (DK) vagy a Tisza jelölte Jakab Zsuzsanna egészségügyi szakember versenyfutására Zsigmond Barna Pál fideszes államtitkár is benevezett. A DK-s Varju Lászlót tavaly márciusban könnyedén újraválasztották az időközi választáson a korábbi körzetében, de akkor ugye a Tisza nem indult.

A korábbi győztes Tordai Bence is újrázna, ehhez Fülöp Attila (Fidesz) államtitkárt és Koncz Áron jogász-turisztikai vállalkozót kellene legyőznie a 4-es választókerületben. Tordai egy saját maga rendelte közvélemény-kutatás szerint jó eséllyel indul, de ez azért nem sokat jelez előre áprilisra. A többi párt nélkül maradt ellenzéki - Szabó Tímea, Hiller István, Kunhalmi Ágnes – szintén rajthoz áll, de támogatottságukat nehéz megítélni, ahogy a DK-s képviselők, vagy éppen a volt MSZP-elnök Hiller István esélyeit is. A pálya mindenesetre nem nekik lejt.

Az eszközökben nem igen válogató budavári fidelitasos különítmény Fazekas Csillát küldi harcba az 1-es választókerületben induló Tanács Zoltán Tisza-jelölt ellen. Fazekas Böröcz László I. kerületi polgármester, volt kormánypárti országgyűlési képviselő munkatársaként lett előbb a Budai Polgári Közösség elnöke, majd önkormányzati képviselő és alpolgármester. A Fidelitas – amelynek egykoron Böröcz az elnöke volt – hathatós segítségnek bizonyult a kampányokban és a szavazáskor is. Ráadásul az idecsapott V. kerület is fideszes fellegvárnak számít. S ez nem mellékes. „A Fazekas Csillát népszerűsítő City nevű kiadványt a Belváros-Lipótváros Önkormányzata által 4,6 millióval támogatott Élő Belvárosért Polgári Egyesület adja ki” – hívta fel a figyelmet korábban Herfort Marietta V. kerületi képviselő, aki egyébként a DK jelöltje a körzetben.

A budapesti fideszes jelöltek többsége az esélytelenek nyugalmával indul:

Steiner Attila államtitkár aligha rúg labdába Magyar Péterrel szemben a 3-as választókerületben. Varju László korábbi nagy ellenlábasának, a fideszes Földesi Gyulának se lehetnek vérmes reményei, bár most átvezényelték a 16-os választókerületbe, ahol Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével csap össze. (Itt indul Hiller is.) A most éppen az 5-ös választókerületben induló – korábban szinte mindenféle jelöltként kipróbált - Kovács Balázs budapesti ügyekért felelős, „hangját se hallottuk” miniszteri biztos a fővárosi képviselő Keszthelyi Dorottyával (DK) és Weigand István volt határőrrel (Tisza) csap össze a baloldali fellegvárnak számító XIII. kerületi központ egy részét is magában foglaló körzetben.

Államtitkárok, miniszteri biztosok mellett Kovács Róbert X. kerületi polgármestert, Tarnai Richárdot, Pest megye hírhedten kormányhű főispánját és két önkormányzati képviselőt - Gyepes Ádámot és Kocsondi Márkot - is harcba küld a Fidesz. A Tisza ellenük is politikaszűzeket állít csatasorba, tanárnőt, mediátort, közgazdászt, orvost. Gyorsan meg kell kérgesedniük, ha állni akarják a sarat, ami rájuk omlik a választásig.