444: Matolcsy Ádám Dubajba szállíttatja a legértékesebb vagyontárgyait

2026-03-26 07:23:00 CET

A portál szerint a luxusautókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat vasúton indították el az Egyesült Arab Emírségek felé. A szállítással egy tapasztalt magyar vállalatot bízott meg a volt jegybankelnök családja.

Matolcsy Ádám legértékesebb vagyontárgyait Budapestről Dubajba szállíttatja át – értesült több, egymástól független forrásból a 444.

A lap szerint a vagyontárgyak szállításával egy logisztikában és szállítmányozásban tapasztalt magyar vállalatot bízott meg a volt jegybankelnök családja. A vintage autókat, bútorokat és egyéb vagyontárgyakat konténerekbe csomagolták és vasúton indították el az Egyesült Arab Emírségek felé.

A szállításban a lap értesülései szerint külföldi partner is részt vesz, és mivel nincs folyamatos vasúti kapcsolat Budapestről Dubajig, a konténereket feltehetően valamelyik európai kikötőben rakják hajóra, és juttatják el a végcélig. A 444 forrásai azt nem erősítették meg, hogy lezárult-e már a szállítás, mindenesetre hetekkel ezelőtt még folyamatban volt.

Mint ismert, az Állami Számvevőszék tavaly tett feljelentést, miután a megállapítás szerint Matolcsy György jegybank elnök vezetése alatt az alapítványi vagyon kezelésével megbízott Optima Zrt. átláthatatlan céghálón keresztül, rosszul fektette be az adófizetők pénzét, a cég saját pénzügyi beszámolójából pedig kiderült, hogy a kár mintegy 270 milliárd forint volt 2024-ben. Világossá vált az is, hogy az alapítványi vagyon egyik legnagyobb haszonélvezője a volt MNB-elnök fia, Matolcsy Ádám és híres-neves, rongyrázó luxuséletmódot élő baráti köre volt.

Egy hete Kocsis Máté úgy fogalmazott: – Magyarázkodom egy olyan ember miatt, akit Matolcsy Ádámnak hívnak, akit én a büdös életbe nem láttam, nem tagja a Fidesznek, nem tagja a KDNP-nek sem, nem jár a köreinkbe. Ha igaz, amit az újságírók mondanak, akkor ennek az embernek börtönben van a helye. A Fidesz frakcióvezetője szerint nagyon indulatosak a kormánypártban az üggyel kapcsolatban, azt mondta, hogy ők nem szeretnék egy „Matolcsy Ádám nevű embernek az ügyeit” a hátukon cipelni, ahogy az ahhoz kapcsolódó esetleges büntetőügyeket sem.