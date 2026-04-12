Egy fontos demográfiai mutató szerint nem a Fidesznek kedvez a részvétel alakulása

2026-04-12 16:05:00 CEST

Azokon a településeken, ahol magasabb a legalább érettségivel rendelkezők aránya, némileg nagyobb a részvétel növekedése is – hívja fel a figyelmet a G7. Ez azért érdekes, mert a korábbi választási adatok alapján a helyi demográfiai adatok közül az iskolázottsággal mutatta a legerősebb összefüggést a Fidesz települési szintű támogatottsága.

A portál megjegyzi, az előző választásokon elég általános volt, hogy ahol több a közfoglalkoztatott, az álláskereső, ott sikeresebben, ahol pedig jobban élnek az emberek, ott gyengébben szerepelt a kormánypárt, már ami a pártlistára leadott voksok arányát illeti. A vizsgált társadalmi és gazdasági szempontok azonban egymással is összefüggenek, például azokon a településeken, ahol nagyobb arányban élnek magasabban iskolázottak jellemzően a lakosság jövedelmi és munkaerőpiaci helyzete is kedvezőbb. A G7 következtetése alapján a Fidesz helyi sikerességével a lakosság iskolázottsága függ össze a leginkább, méghozzá fordított irányban. Pontosabban minél magasabb a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya, annál inkább szavaztak egy településen a Fidesz-KDNP listára.