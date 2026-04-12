A lisszaboni magyar nagykövetségen megszerették a szürrealizmust, zöld boríték helyett fehéret adtak, de ráírták, hogy zöld boríték

2026-04-12 16:58:00 CEST

Portugália fővárosában, Lisszabonban valamiért hiányoztak a Budapest 5-ös egyéni választókerület szavazólapjaihoz tartozó zöld borítékok, így az ottani külképviseleti választási iroda vészmegoldáshoz folyamodott: fogtak egy fehér borítékot, és arra vastag filccel, nagybetűkkel ráírták, hogy „ZÖLD BORÍTÉK” – számol be a hvg.

A lap emlékeztet: külképviseleteken voksoláskor a szavazólapok mellé egy zöld színű borítékot adnak az ott szavazó magyaroknak, abba kell tenni a voksot, és úgy bedobni az urnába. Magyarországi lakóhellyel rendelkező külföldön élő magyarok csak így tudnak listára és egyéni jelöltre szavazni.

Ez régóta bejáratott gyakorlat, idén is így kellett volna lennie, és a világszerte működő 149 külképviseleti „vokspont” többségén így is volt. Lisszabonban azonban valamiért nem találták meg a zöld borítékokat – „nem kerültek fellelésre” –, ezért kellett alternatív megoldást találniuk.

Döbrentey Dániel, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet jogásza a hvg kérdésére azt mondta, a törvény nem írja elő tételesen, hogy csak zöld színű borítékban adható le a szavazat külképviseleteken. Hozzátette, eddig ez volt a szokás, így a más színű boríték használata aligha lehetne indoka a szavazat érvénytelenítésének, mindenesetre a lisszaboni megoldást „szürreális érdekességnek” tartja.