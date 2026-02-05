Már érkeznek a külképviseleti voksok

Már tegnap reggel megérkezett az első, a nap folyamán pedig több külképviseleti voksot tartalmazó urna is a Nemzeti Választási Irodába (NVI). Vasárnap - s az időeltolódás miatt néhol szombaton - 96 külképviseleten voksolhattak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik előzetesen névjegyzékbe vetették magukat.