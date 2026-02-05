A Fidesznek ez aligha áll érdekében, így erősen kérdéses, hogy lesz-e belőle bármi.
A külképviseleti névjegyzékbe 21 458 választópolgárt vettek fel, és 18 661-en el is mentek szavazni. Az urnákban lévő borítékokban 17 234 érvényes szavazólap volt; lebélyegzett, de érvénytelen 1205 szavazólap.
Több mint kétszer annyian szavaznának idén külföldön, mint 2014-ben.
Biztosan megvan az LMP európai parlamenti mandátuma a külképviseleti szavazatok szerda késő délutáni megszámlálása alapján. A szakértők által becsült szükséges "húsz-egynéhány" érvényes szavazatnál jóval több voksot kapott a párt a külképviseleteken, így egy képviselője mandátumhoz juthat az Európai Parlamentben.
Megkezdődött az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán a külképviseleteken leadott szavazatok összeszámlálása szerda délután, az urnák bontását és a számlálást a Nemzeti Választási Bizottság tagjai felügyelik. A szavazatok számlálásának törvényességét az MSZP három, az Nemzeti Választási Iroda (NVI) mellé delegált megfigyelője is ellenőrzi.
Már tegnap reggel megérkezett az első, a nap folyamán pedig több külképviseleti voksot tartalmazó urna is a Nemzeti Választási Irodába (NVI). Vasárnap - s az időeltolódás miatt néhol szombaton - 96 külképviseleten voksolhattak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik előzetesen névjegyzékbe vetették magukat.
Rendben folynak szombat reggel óta az európai parlamenti választások az egyesült államokbeli és kanadai magyar külképviseleteken.
Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán május 25-én nem Magyarországon, hanem a 97 külképviselet valamelyikén kíván szavazni.
Ma 16 órakor jár le a külképviseleti megfigyelők bejelentésének határideje, de a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) eddig még senkit nem vett nyilvántartásba.
A biztonsági helyzet miatt öt magyar külképviseleten - Tripoliban, Kabulban, Bagdadban, Rámalláhban és Damaszkuszban - nem szavazhatnak a választópolgárok a május 25-i európai parlamenti (EP-) választáson - közölte a Külügyminisztérium sajtófőosztályának vezetője szerdán az MTI érdeklődésére.
Még két hétig jelentkezhetnek a külképviseleti szavazásra azok a választópolgárok, akik az európai parlamenti (EP) választáson Magyarország 97 külképviseletének egyikén szeretnének szavazni. Két héttel a határidő lejárta előtt 2400-an szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben.
Szombat reggel 8 órakor megkezdődött a külképviseleteken leadott és átjelentkezéssel szavazók összegyűjtött szavazatainak átadása az egyéni választókerületi választási bizottsági elnököknek a Nemzeti Választási Irodában (NVI). A tervek szerint 11 óráig valamennyi bizottsági elnök átveheti választókerületének "utazó szavazatait".
Megkezdte a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnák bontását csütörtök délután a Nemzeti Választási Iroda (NVI).
Ma kezdi ellenőrizni a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait a Nemzeti Választási Iroda (NVI). Eddig csaknem 30 ezer levélszavazatot adtak már le: 18 ezret külképviseleteken és mintegy 12 ezret levélben juttattak vissza az NVI-hez.
Szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 6-án nem Magyarországon, hanem a 97 külképviselet valamelyikén kíván szavazni.
Mától és csak személyesen vehetik át a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomagjaikat a kijelölt külképviseleteken. A szavazatot visszajuttatni már nem kötelező személyesen.
Még három hétig, március 29-éig jelentkezhetnek a külképviseleti névjegyzékbe azok a választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, akik az áprilisi országgyűlési választás napján nem tartózkodnak Magyarországon. Eddig 12 842-en jelentkeztek.