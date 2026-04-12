Magyar Péter: Több ezer bejelentés érkezett különböző súlyú választási csalásokról

parlamenti választás;

2026-04-12 19:47:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint a legkisebb településen is láthatjuk, hogy az Orbán-kormánynak vége.

Ahogy reméltük, Magyarország és sokmillió ember 23 évvel azután, hogy népszavazás volt Magyarországon az EU-hoz való csatlakozásról, újra történelmet írt - kezdte urnazárás utáni beszédét Magyar Péter, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a voksolásban.

A magas részvételi arány Magyar Péter szerint azt jelenti, hogy a magyarok nagy többsége átérezte a szavazás súlyát. A friss kutatások és a magas részvételi adatok, valamint a saját információik alapján optimisták, óvatosan bizakodóak. Köszönetet mondott a tiszás aktivistáknak, külső megfigyelőknek.

Több ezer bejelentés érkezett különböző súlyú választási csalásokról, vannak ezek között súlyosak és kevésbé súlyosak. Mindegyik esetben a szükséges intézkedéseket megteszik - jelezte, hozzátéve, a rendszerváltás után az elkövetők a törvény előtt fognak felelni. Megköszönte az aktivistáknak azt is, hogy nagyon sok választási csalást meg tudtak akadályozni.

Magyar Péter szerint most már a legkisebb településen is láthatják, hogy az Orbán-kormánynak vége lesz. Éjjel 1-ig az Országház épülete díszkivilágításban lesz a demokrácia ünnepe alkalmából - jelentette be.

A Tisza Párt elnöke közölte, hogy kérdésekre majd később fog válaszolni, helyette Tóth Péter kampányfőnöknél lehet érdeklődni a legfrissebb információkkal kapcsolatban. Végezetül a szimpatizánsoktól azt kérte, hogy maradjanak békések, ha pedig győznek, csapjanak majd egy nagy magyar karnevált.