Szavazatokért osztogathatnak élelmiszercsomagot Mátramindszenten

2026-04-12 13:09:00 CEST

A elvileg vasárnap zárva tartó, a helyi kocsmával egybeépített vegyesboltba krumpliért járnak az emberek. A 24 információ szerint szavazatokért adják az ajándékot, a helyi tiszás önkéntesek bejelentést tesznek a választási bizottságnál.

A Nógrád megyei Mátramindszenten az elvileg vasárnap zárva tartó, a helyi kocsmával egybeépített vegyesboltba krumpliért és élelmiszercsomagokért járnak az emberek – írja a 24. A lap forrásai szerint itt szavazatokért adják az ajándékot.

A lap azt írja, a vegyesboltba tiszás önkéntesek mentek be, ők számoltak be az élelmiszercsomagokról, elmondásuk szerint a tulajdonos ismerőse üvöltözött velük. Egyikük arról beszélt, hogy a boltba a szavazás után bement egy férfi és egy nő, és a raktárból csomagokat kaptak, majd ennek átvétele után egy hátsó kijáratnál távoztak.

Amikor az önkéntes odabent videózni kezdett, kizavarták, de a portál munkatársai szintén konfliktusba kerültek a helyszínen: egy idősebb és egy fiatalabb férfi üvöltve kérte rajtuk számon, hogy miért mentek oda. Az egyikük azt kiabálta:

Menjetek ki a cigánysorra, ott majd szétbasszák a pofátokat!

Az inzultust mintegy ötven méter távolságból figyelte két polgárőr-egyenruhás férfi, azonban nem léptek közbe, elmondásuk szerint azért álltak ott, hogy a választások tisztaságára vigyázzanak. Később a helyzet tisztázására rendőrök is érkeztek a bolthoz és jegyzőkönyvet vettek fel, a tiszás önkéntesek pedig – akik elmondásuk szerint láttak több embert krumplival távozni a zárt vegyesboltból – bejelentést tesznek a választási bizottságnál.