Gulyás Gergely: Nem merült fel Orbán Viktor leváltása

Fidesz;Orbán Viktor;Gulyás Gergely;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-04-12 20:34:00 CEST

Úgy látja, jelenleg nem érzékelhető olyan súlyú szabálytalanság, amely kétségbe vonná a választás tisztaságát.

Saját méréseink alapján mondjuk, hogy reális esélye van a kormánypártoknak arra, hogy a mandátumok többségét, a kormányalakításhoz szükséges legalább száz mandátumot megszerezzék – mondta a HVG-nek Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Bár ezt a jelenlegi számok nem támasztják alá – 21,54 százalékos országos feldolgozottságnál a Tisza Párnak 128, a Fidesznek 62, a Mi Hazánk Mozgalomnak 8 egyéni parlamenti mandátuma lehet –, Gulyás Gergely megjegyezte, fél évvel ezelőtt száztizenegyet tippelt, most már kitart ezen szám mellett. Arról is beszélt, hogy a feszült kampányidőszak után elemezni kell, miként teremthető meg a társadalmi megbékélés. Úgy fogalmazott, ezt részletesen értékelni szükséges, ám erre nem ez az este alkalmas. Ugyanakkor szerinte számos olyan megnyilvánulás, hangnem és gyűlöletkeltő elem jelent meg a kampányban, amely árt a közéletnek, és ezekről az eredmények ismeretében kell következtetéseket levonni.

Álláspontja szerint az lenne kívánatos, ha a politikai vitákban érvekre érvek érkeznének válaszként. Kiemelte, hogy ez a kampány során ritkán valósult meg, miközben minden szereplő hordoz saját sérelmeket, de közös érdek, hogy a kormány a választók akaratából alakuljon meg, majd megkezdje munkáját. Újságírói kérdésekre reagálva elmondta, hogy Orbán Viktor leváltása fel sem merült, a Fidesz–KDNP célja továbbra is az, hogy újabb négyéves felhatalmazást kapjon a választóktól.

Arra a felvetésre, hogy vereség esetén átadná-e a hatalmat a Fidesz, azt mondta: a pártszövetség ellenzékből is nyert már választást, kormányon is szerzett győzelmet, és vereséget is elszenvedett korábban. – Mi minden esetben tiszteletben tartottuk a választók döntését" – mondta.

Gulyás Gergely úgy látja, jelenleg nem érzékelhető olyan súlyú szabálytalanság, amely kétségbe vonná a választás tisztaságát. Hozzátette, sok múlik azon, hogy az esetleges szabálytalanságok mely körzeteket érintették: olyan helyeket, ahol néhány szavazat dönt, vagy olyanokat, ahol több száz voks a különbség.

A politikus szerint azok a közvélemény-kutatók, amelyek 20–23 százalékpontos tiszapárti előnyt jeleztek, nem ténylegesen mérték, hanem inkább megrajzolták az eredményeket.