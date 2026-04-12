Orbán Viktor leadta a voksát, azt állítja, gratulálna Magyar Péternek, ha a Tisza Párt győz

A miniszterelnök szintén Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános iskola szavazóhelyiségében voksolt. Azt mondta, minél nagyon jó, minél többen mennek el szavazni, annál jobb, a kérdésre pedig, hogy alábecsülte-e Magyar Pétert, úgy felelt, senkit nem becsül alá. – Igen, én mindig betartom a civilizációs szabályokat – mondta, amikor arról faggatták, gratulálna-e Magyar Péternek a Tisza Párt győzelme esetén.
Megkapta azt a kérdést is, hogy 23 éve a Fidesz elnöke, minek kellene történnie annak, hogy lemondjon, úgy válaszolt: nagyot, de azt nem gondolja, hogy ez lenne az utolsó választása. – Dehogyis, fiatal ember vagyok, nem ez az utolsó választásom – kockáztatta meg.
Orbán Viktort kérdezték, a fia, Orbán Gáspár szívügyéről, vagyis a csádi magyar katonai misszió ötletéről is, de simán hárított, mondván, ezzel inkább a fia katonai feletteséhez forduljanak.