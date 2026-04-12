Bács-Kiskunban is mindenhol a Tisza vezet

A legfrissebb adatok alapján Bács-Kiskun vármegye mind a hat választókerületében a Tisza Párt vezet.
Jelenleg az állás:
A kecskeméti központú 1-es számú egyéni választókerület: Csőszi Attila 52,43 százalék (feldolgozottság 62,82 százalék)
A kecskeméti központú 2-es számú egyéni választókerület: Molnár János 57,07 százalék (feldolgozottság 61,45 százalék)
A kalocsai központú 3-as számú egyéni választókerület: Judák Zsolt 50,70 százalék (feldolgozottság 48,81 százalék)
A kiskunfélegyházi központú 4-es számú egyéni választókerület: Kovács Gyula 50,73 százalék (feldolgozottság 54,44 százalék), Lezsák Sándor 40,86 százalékkal a második.
A kiskunhalasi központú 5-ös számú egyéni választókerület: Karsai-Juhász Katalin 48,97 százalék (feldolgozottság 51,28 százalék)
A bajai központú 6-os számú egyéni választókerület: Csontos Bence 51,18 százalék (feldolgozottság 41,56 százalék)