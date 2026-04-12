„A választók döntöttek” – Gratulált tiszás ellenfelének Vitályos Eszter

parlamenti választás;Vitályos Eszter;Tisza Párt;

2026-04-12 22:23:00 CEST

Gratulálok Tóthmajor Balázs országgyűlési képviselőnek az elért eredményhez – írja Vitályos Eszter kormányszóvivő a Facebook-oldalán. Bejegyzésében úgy fogalmaz: „A választók döntöttek. Mindenekelőtt köszönöm a támogatásotokat, a hatalmas munkátokat, a törhetetlen hiteteket. Ma sokan voltunk – de nem elegen.”

„Hálás vagyok a támogatásotokért, a munkátokért, az erőfeszítéseitekért! Köszönöm mindenkinek, akivel együtt küzdöttünk az első sorokban, és azoknak is, akik a háttérben tették a dolgukat, csendben, kitartóan, nap mint nap. Az, ami összeköt bennünket, mély és szoros, és nem múlik el. Ez a bizalom, ez az egymásba kapaszkodás, ez a szeretet nem egyetlen naphoz kötődik, hanem ahhoz, ahogyan együtt gondolkodunk a hazánkról, és ahogyan felelősséget vállalunk érte. Bárhogy is történt ma: a haza nem lehet ellenzékben. És mi vagyunk a haza. Ezért nem hátrálunk, hanem megyünk tovább. Dolgozunk, építünk, erősödünk! Egymásra figyelve, egymásból erőt merítve” – áll Vitályos Eszter posztjában.

A szentendrei központú Pest 4-es egyéni választókerületben 95,12 százalékos feldolgozottságnál a Tisza Párt jelöltje, Tóthmajor Balázs 54,98 százalékon áll, Vitályos Eszter 36,49 százalékkal a második.