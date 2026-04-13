Úgy örültek a kétfarkúak a Tisza Párt győzelmének, mintha ők nyertek volna

2026-04-13 01:27:00 CEST

„Mocskos Fidesz!” és „Ruszkik, haza!” rigmusok törtek ki a szimpatizánsokból a Magyar Kétfarkú Kutya Párt eredményváróján a Metro Club Theatre-ben, miután megjött a hír, hogy Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek, elismerve a választási vereségét.

A kétfarkúak prominens politikusai ennél sokkal higgadtabbak voltak. Vasárnap késő este úgy nézett ki, hogy az MKKP nem érte el az állami támogatás megőrzéséhez szükséges egyszázalékos küszöböt, ami . A párt az 5 százalékos bejutási küszöb elérésével indult neki a választási kampánynak, azt viszont már az eredményváró kezdetén, az eredmények közlése előtt is elismerték a párt szimpatizánsai, hogy nem reális ez a cél, főleg a magas részvételi adatokat látva.

Nagy Dávid az eredmények érkezése előtt azt nyilatkozta lapunknak, hogy a DK-t meg kell verni, utólag azonban kiderült, hogy ez sem sikerült. Nagy Dávidot kérdeztük, de lapzártánkig nem reagált az eredményekre.Korábban azt ígérte, hogy lemond a pártigazgatói pozíciójáról, ha nem lesz meg az öt százalék. Ehhez tartja magát, azt viszont nem tudta megmondani, hogy a felelősség ily módon való vállalása társelnöki szinten is megtörténik-e. Szabó Márton „Csoki”, a párt influenszere azt mondta lapunknak, szerinte nem biztos, hogy személyi szinten kell változtatni a párt működésén. Úgy véli, nem dől össze a világ állami támogatás hiányában se, azt viszont leszögezte, hogy továbbra is a Kutyapártnál képzeli el a jövőjét.

A Tisza Párt győzelmét egyébként kitörő örömmel fogadták a szimpatizánsok és a párt politikusai is. „Végre eltakarodnak” – mondta lapunknak Csoki. Nagy Dávid is arról számolt be, hogy örül a Tisza Párt győzelmének. Ugyanakkor kiemelte, hogy a demokrácia kedvezne az olyan kis pártoknak, mint ők, nem pedig a Fidesz rendszere. Az eredményvárón megjelent Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze is, aki az elmondása szerint az MKKP-re adta le a szavazatát.