Négyszemközt tárgyalt Magyar Péter Friedrich Merz német kancellárral

2026-02-14 17:16:00 CET

A Tisza Párt elnöke ismertette terveit az uniós források megszerzésétől az orosz-ukrán békekötésig.

Friedrich Merznek elmondtam, hogy a leendő Tisza-kormány legfontosabb feladata a magyar embereknek járó uniós források hazahozatala lesz – posztolta Facebook-oldalán Magyar Péter, aki négyszemközt tárgyalt a német kancellárral a bajor fővárosban, a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia idején.

Az uniós források megszerzéséért a Tisza Párt elnöke azt ígérte, hogy készek haladéktalanul elfogadni a szigorú korrupcióellenes intézkedéseket, biztosítani az bíróságok függetlenségét, a sajtó és a felsőoktatás szabadságát.

– Elmondtam továbbá, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, és hogy a leendő Tisza-kormány szigorú politikát fog folytatni az illegális migráció kapcsán és nem fogadjuk el a migrációs paktumot. Hangsúlyoztam, hogy minden lehetséges eszközzel támogatni kell a mielőbbi orosz-ukrán békekötést – tette hozzá Magyar Péter.