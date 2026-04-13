Zaporizzsja, április 13.

Hiába hirdetett tűzszünetet Vlagyimir Putyin, az orosz hadsereg légicsapásokat indított

Legkevesebb ketten meghaltak Donyeckben, hatan pedig megsérültek a több megyét érintő dróntámadásokban. 

Húsvéthétfőre virradóra támadást indított Oroszország Ukrajnában – jelentették helyi hatóságok a The Kyiv Independent szerint. Donyeck megye keleti részén két civil áldozatot követelt a légicsapás, Kramatorszk és Druzskivka városában, ahol egy ember megsérült, közölte Vadim Filaskin kormányzó. A támadás azután történt, hogy Moszkva tűzszünetet hirdetett az ortodox húsvét idejére, amit Kijev is elfogadott.

Az ukrán vezérkar ezzel szemben arról számolt be, hogy az április 11-én péntek estétől egészen április 13-án hétfő éjfélig érvényben lévő fegyvernyugvást az orosz erők összesen 10 721 alkalommal szegték meg. Az orosz hadsereg a legutolsó támadást nem is tagadta, sőt, még közölték is, hogy az éjszaka 98 drónt indítottak Ukrajna ellen, amelynek többségét, 87-et lelőttek az ország északi és keleti részén.

– Oroszország újraindította az ukrán energiainfrastruktúrát célzó dróntámadásokat – közölte az Ukrenergo ukrán állami hálózatüzemeltető. Április 13-án reggel az orosz csapások áramkimaradásokat is okoztak Zaporizzsja és Csernyihiv megyékben. Harkiv és Herszon megyében két-két ember, Zaporizzsja megyében pedig egy sebesült meg. Az ukrán vasúttársaság jelentése szerint április 13-án reggel a Dnyipropetrovszki megye vasúti infrastruktúrát is támadták az oroszok, 500 utast kellett evakuálni egy ingázóvonatról. 

