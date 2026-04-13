Kelemen Hunor gratulált a Tisza Pártnak, Tánczos Barna szerint újra kell gondolni a magyar-magyar kapcsolatokat

RMDSZ;gratuláció;határon túli magyarok;Kelemen Hunor;parlamenti választás;Magyar Péter;Tisza Párt;Tánczos Barna;

2026-04-13 12:31:00 CEST

Úgy tűnik, az RMDSZ igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez.

Gratuláltak a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezető politikusai a Tisza Párt kétharmados választási győzelméhez: Tánczos Barna, a bukaresti kormány RMDSZ-es miniszterelnök-helyettese bővebben is kifejtette budapesti tapasztalatait.

„Rekordmagas részvétel mellett zajlott a magyarországi választás. A magyarok határon innen és túl nagy számban éltek a döntés jogával. Gratulálok a Tisza Pártnak és Magyar Péternek a győzelemhez!” - írta a Facebookon Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Tánczos Barna a Fidesz-KDNP eredményvárójáról hazatérve elemezte a látottakat. Mint közölte, lezárult egy korszak, ünnepel Magyarország.

„Amit az éjszaka láttam Budapesten, az az igazi forradalmi, rendszerváltó hangulat. Nem titok, nem erre számítottam. Benéztem. Nem vagyok ezzel egyedül, de nem éreztük, nem láttuk azt az óriási erőt, amely Magyarországon a Tisza fölényes győzelméhez vezetett” - fogalmazott az RMDSZ-es politikus. Úgy folytatta: „Több ezer örömmámorban úszó budapesti magyart, sok száz autót láthattam ünnepelni az este, míg gyalogosan, majd egy rollerrel hazamentem a Fidesz-KDNP eredményvárójáról. Főleg fiatalok, de nem csak. Autóbusztól a villamosig, a taxitól a metróig, luxusautótól a középkategóriásig. Mindenhol zászlók lobogtak, dudaszó, örömünnep, rigmusok, zene, buli, színpad és győzelmi beszéd a Bem rakparton (elcsíptem a végét, ott kellet elhaladnom, hogy visszaérjek a szállodába).”

Ennek fényében Tánczos Barna szintén gratulált a Tisza Pártnak és Magyar Péternek. „Amint azt sokan megjósolták, ma is felkelt a nap. Új korszakra virradtunk, ami szinte mindenben az eddigi ellentéte. Kezdő politikusok a több évtizedes tapasztalattal szemben, homlokegyenest ellentétes megközelítése az EU-s kapcsolatépítésnek, más értékrendek. Újratervezés” - fogalmazott. Megállapította, hogy a Fidesz ismét ellenzékbe került: volt már ilyen, akkor a kudarcból két ciklus alatt talpra álltak és győztek, és ahogy ismeri a távozó kormánypártokat, most sem adják fel. Az idő majd megmondja, talpra fognak-e állni ebből a kudarcból - állapította meg Tánczos Barna.

A Tisza Párt kétharmados sikeréről szólva megállapította, lehetőség, de egyúttal óriási felelősség is az új kormány számára. „Elkerülhetetlen a magyar-magyar kapcsolatok újragondolása, az új kormány és a határon túli magyarok közötti együttműködés kiépítése. Ma ez egy sokismeretlenes egyenlet, de nem megoldhatatlan” - fogalmazott. Végezetül azt üzente, gratulál mindenkinek, aki úgy érzi, győzött, aki pedig úgy érzi, csalódott, az se csüggedjen, ilyen a demokrácia, a többség az irányváltás mellett döntött.