Volodimir Zelenszkij: Ukrajna kész a húsvéti tűzszünetre

2026-04-10 06:42:00 CEST

Az ukrán elnök kiemelte, Oroszországnak lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz.

Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, miután a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.

Zelenszkij kiemelte, Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. „Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – tette hozzá. Az ukrán elnök úgy folytatta,

„az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz”.

Mint megírtuk, Vlagyimir Putyin orosz elnök közép-európai idő szerint szombaton 15 órától (moszkvai idő szerint 16 órától) vasárnap éjfélig jelentett be fegyverszünetet az ortodox húsvét alkalmából. „Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját” – állt a Kreml közleményében.

Volodimir Zelenszkij már március végén tűzszünetet javasolt a húsvét idejére, akkor azonban Oroszország még több száz dróntámadással válaszolt a javaslatra. Az orosz külügyminisztérium azzal indokolta az elutasítást, hogy az egy „ukrán PR-fogás” és csak azt a célt szolgálja, hogy Kijev pótolni tudja a veszteségeit, aztán folytathassa a harcot.