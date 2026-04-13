A Tisza Párt elnöke már beszélt Ursula von der Leyennel

Magyar Péter;

2026-04-13 14:18:00 CEST

Magyar Péter közölte, a Tisza nem árult zsákbamacskát: előre elmondták, mi a probléma, és azt is, hogy ezek megoldásához nem elég egy szimpla kormány, hanem rendszerváltásra van szükség.

Magyarországot tulajdonképpen egy szervezett bűnözői csoport irányítja, illetve irányította, amelyben a politikai bűnözők összefonódnak a gazdasági bűnözőkkel, valamint részben a média- és gazdasági elittel is. Úgy vélte, ezért mindenképpen rendszerváltásra van szükség.

Hozzátette: a Tisza alatt minden magyar embert képviselni fognak, ugyanakkor világossá tette, hogy bizonyosan nem lesznek tökéletesek, mert emberek, és hibázni is fognak, ahogy eddig is hibáztak. Kiemelte, hogy ha hibáznak, azért lesz felelősségvállalás, mert a hazának a továbbiakban nem szabad felelősség nélküli országnak lennie. Megjegyezte, hogy a magyar emberek tegnap sok mindenről döntöttek. „Talán az egyik legfontosabb, amiről döntöttek, hogy Magyarország helye Európában volt, van és lesz. Bármit is gondolt vagy tervezett ez a jelenlegi leköszönő, korrupt, aljas és embertelen hatalom, bárhogyan is kísérelték volna meg kivezetni hazánkat az Európai Unióból, a magyar emberek tegnap napra pontosan 23 évvel az uniós csatlakozásunkról szóló referendum után megerősítették Magyarország helyét Európában és az Európai Unióban” - fogalmazott a megválasztott miniszterelnök.

Vasárnap már beszélt Ursula von der Leyennel, a tárgyalásaikat ma folytatják.