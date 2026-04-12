Ursula von der Leyen: Egy ország visszatér az európai útra

2026-04-12 21:57:00 CEST

Az Európai Bizottság elnöke X-bejegyzésben üdvözölte a magyarországi parlamenti választás eredményét.

„Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta” – írta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en. Bejegyzését úgy folytatta: „Egy ország visszatér az európai útjára. Az Európai Unió erősebbé válik.”

Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte, hogy az imént telefonon gratulált a Tisza Párt győzelméhez Emmanuel Macron francia elnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. Nem sokkal később pedig arról számolt be, Németország kancellárja, Friedrich Merz és Mark Rutte NATO főtitkára is gratulált.

Hamarosan gratulált a Tisza Pártnak Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke is az X-en. Mint közölte, várja a közös munkát az új magyar kormánnyal, s kijelentette, nem csak Magyarország, de az európai demokrácia számára is történelmi esemény a mai.