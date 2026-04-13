Magyarországon újra működni fog a jogállam

Magyar Péter;

2026-04-13 15:25:00 CEST

A Deutsche Welle kérdésére elmondta, hogy bár az Orbán-kormány megindította Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, és ez a folyamat várhatóan június 2-án le is zárul, amit már nem lehet megállítani.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ezt később újra kezdeményezéssel fogják orvosolni, vagyis Magyarország ismét csatlakozni fog a nemzetközi büntetőbírósági együttműködéshez. Úgy vélte, ez nemcsak a nemzetközi közösség, hanem Magyarország érdeke is, hiszen az ország eddig is részese volt ennek a rendszernek.

Izrael és Magyarország kapcsolatáról szólva hangsúlyozta, hogy speciális viszony köti össze a két országot: sok magyar honfitárs él Izraelben, sok izraeli állampolgár érkezik Magyarországra, és itt él Európa egyik legnagyobb zsidó közössége, szerencsére békében és biztonságban. Kiemelte, hogy Magyarországon eddig is zéró tolerancia volt az antiszemitizmus minden formájával szemben, és ez így marad a jövőben is. Hozzátette: olyan lépéseket sem fognak tenni, mint amelyeket az Orbán-kormány tett különböző propagandakiadványokban. Egyúttal megjegyezte, hogy Izrael fontos gazdasági partner is Magyarország számára.

A német-magyar kapcsolatokról azt mondta, hogy Friedrich Merz német kancellár és Orbán Viktor között nem alakult ki normális bilaterális kapcsolat, noha egyikük sem új szereplő a posztján. Elmondta, hogy Münchenben már találkozott a kancellárral, tegnap pedig telefonon is beszéltek, és Friedrich Merz jelezte: a lehető leghamarabb Berlinben szeretné vendégül látni, hogy áttekintsék a nyitott kérdéseket, és a politikai kapcsolatokat legalább olyan szorosra fűzzék, mint amilyenek a gazdaságiak. Magyar Péter hangsúlyozta: a német befektetők jó munkát végeznek Magyarországon, sok embernek adnak munkát, és hozzájárulnak a gazdaság erősödéséhez, ugyanakkor lát olyan német és osztrák cégeket is, amelyeket ez a kormány igaztalanul üldözött, és nem biztosított számukra versenyegyenlőséget.

Világossá tette, hogy minden külföldi befektető számára egyenlő feltételeket kívánnak biztosítani, nem pedig kivételezett előnyöket, mint amilyeneket szerinte a jelenlegi kormány adott a dél-koreai és kínai szennyező nagyberuházóknak. Hangsúlyozta: várják a külföldi befektetőket, miközben támogatni fogják a magyar kis- és középvállalkozásokat, valamint a magyar nagyvállalkozókat is. Nyomatékosította: Magyarországon újra működni fog a jogállam, kiszámíthatóság, stabilitás és jogbiztonság lesz, nem éjszaka meghozott jogszabályok és rendeleti kormányzás. Megjegyezte azt is, hogy nagy várakozással tekint a Németországgal való együttműködés elé.