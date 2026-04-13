Nem fognak bírósági ítéletek nélkül elvenni semmit sem

Magyar Péter;

2026-04-13 15:43:00 CEST

Magyar Péter világossá tette: nem egy politikus, nem egy miniszterelnök, és nem egy pártelnök feladata megítélni, hogy egy másik párt elnökének vagy egy volt miniszterelnöknek a helye a börtönben van-e vagy sem – válaszolta Magyar Péter a Sky News kérdésére. A brit riporter egyészen konkrétan azt firtatta, szembe kell-e néznie Orbán Viktornak felelősségre vonással.

Egy kormányfő és egy kormány dolga szerinte az, hogy biztosítsa az igazságszolgáltatás és a nyomozó hatóságok függetlenségét, valamint minden szükséges pénzügyi és egyéb forrást megadjon ahhoz, hogy azok elvégezhessék a munkájukat. Hangsúlyozta, hogy az újonnan függetlenné váló magyar igazságszolgáltatás feladata lesz feltárni, kik és milyen bűncselekményeket követtek el, míg a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak azt kell majd kiderítenie, mely politikai döntések mögött állhatott esetleg bűncselekmény, hogyan játszották ki a jogszabályokat jogalkotással, titkosítással vagy elcsalt közbeszerzésekkel.Arról is beszélt, hogy mindenki látja: nem normális, és valószínűleg legálisan sem történhet meg az, hogy Orbán Viktor strómanja, Mészáros Lőrinc – akit Orbán Viktor pénztárcájának is nevezett –, egy víz- és gázszerelőként tíz év alatt ötször gazdagabb lett, mint az angol királyi család 400 év alatt. Úgy fogalmazott,

egy olyan emberről van szó, aki írni-olvasni sem tud, de beszélni sem nagyon.

Hozzátette: valószínűleg mindenki sejti, ő maga is, hogy ez nem kóser, és így ezt nem lehet legálisan megtenni. Mégis hangsúlyozta:

nem Magyar Péter dolga kimondani, hogy valaki börtönbe megy-e vagy sem, ettől ő maga is óva int minden politikust. Azt mondta, ők az igazságszolgáltatás függetlenségét fogják biztosítani, támogatják a nyomozó hatóságok munkáját, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Megjegyezte:

érti a társadalmi igényt és látja az óriási felháborodást amiatt, hogy szétrabolták az országot,

de nem a kommunizmusban élünk, ahol bírósági ítélet nélkül vesznek el bármit, és nem ott tartanak, hogy politikusok mondják ki, kit kell börtönbe vinni.

Oroszország és Magyarország viszonyáról, illetve Vlagyimir Putyinhoz fűződő lehetséges kapcsolatáról szólva elmondta, örül annak, hogy a Kreml szóvivője jelezte: tiszteletben tartják a magyar választások eredményét, és úgy tudják, ő maga és az új kormány is kész egy pragmatikus viszonyra. Ezt megerősítette, hozzátéve, hogy sok európai ország is pragmatikus viszonyban van Oroszországgal, mert a földrajzot nem lehet felülírni. Kiemelte: Magyarország energiahordozók tekintetében is ki van téve Oroszországnak, miközben zajlik egy elképesztően túlárazott paksi atomerőmű-bővítés. Jelezte, hogy minden szerződést át fognak nézni, és ha szükséges, újratárgyalják, felbontják vagy javítják a pénzügyi feltételeket. Hozzátette: ha Vlagyimir Putyin felhívja, felveszi a telefont, bár nem hiszi, hogy erre sor kerül, ő maga pedig nem fogja keresni az orosz elnököt. Ha mégis beszélnének, azt mondaná neki, hogy négy év után legyen szíves befejezni az öldöklést és lezárni ezt a háborút, amelynek az ő szempontjukból sincs semmi értelme, hiszen sok tízezer orosz vesztette életét, sok tízezer vagy százezer orosz család ment tönkre, köztük Ukrajnában élő orosz anyanyelvű emberek is, akiknek a városait lebombázták, akiket megöltek vagy megerőszakoltak. Megjegyezte: nagyjából ezt mondaná neki, bár valószínűleg rövid telefonbeszélgetés lenne, és nem hiszi, hogy Putyin az ő tanácsára fejezné be a háborút. Azt ugyanakkor reméli, hogy ettől függetlenül nagyon záros határidőn belül rákényszerül annak lezárására.