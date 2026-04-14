Új hetek új hetese – Tökéletes időzítéssel indult újra a Heti Hetes az RTL-en

Heti Hetes;

2026-04-14 12:28:00 CEST

Esküszöm, ha megint lesz választás, nem fogom figyelni a közvéleménykutatási eredményeket, hogy mikor éppen mennyi százalék kinek, mennyi ebben a kamuzás, a mozgósító szándék, hogyan alakul hetente a trend. Nem, az RTL-hez fogok fordulni, egyszerűen megnézem, milyen műsort tervez a választás estéjére.

Óriási vabanknak tűnt, hogy a kereskedelmi csatorna április 12-ére, este fél 8-ra ütemezte egykori bombanépszerű közéleti csipkelődő műsora, a Heti Hetes feltámasztását. Kapott is érte szépen a fejére! Már-már blaszfémiával vádolták. Hogyan lehet a választás szent ünnepén, az urnák lezárása után, de még jóval az eredmény előtt viccelődni? Elbagatelizálni az esemény fontosságát, nemzeti sorsformáló súlyát. Enyhébb közelítésben: Mi ez az apolitikusság? Ennyire mindegy, ki nyer? Vagy próbálnak mindkét oldalnak jópofizni egyet, kegyeik megnyerése céljából?

De ha már ilyen szemtelenségre merészkednek, legalább élőben csinálják! Belehelyezkedve a történések ritmusába, alakulásába. Micsoda pofátlan kényelmesség, hogy felveszik az adást pénteken, és belenyomják a képünkbe vasárnap, mikor éppen lerágjuk a körmünket!

Aztán általános megdöbbenésre és sokunk örömére olyan jól sült el a dolog, hogy nem lehet másra gondolni: a készítők előre tudták az eredményt. Valahogy kikombinálták, kitapogatták. Minden rímelt a helyzetre. Tökéletes tippelés! Tökéletes időzítés!

Aki még túl fiatal, de már olvassa a Népszavát, és esetleg nem tudja miről van szó: a Heti Hetes egy német közéleti szórakoztató műsor kreatív adaptalásával indult 1999-ben az RTL-en, és a csatorna egyik legendás műsora lett. Hat ismert résztvevő reagál tréfálkozva a hét közéleti híreire, amelyeekt a hetedik szereplő, a műsorvezető olvas fel. Egymás poénjaira is reagálnak, cikizgetésekben sincs hiány, rövid anekdotákat eresztenek el. A hangulat laza, vidám, szabadságot árasztó, emberi. A műsornak sok nagy arca volt, köztük Farkasházy Tivadar, Havas Henrik, Hernádi Judit, Gálvölgyi János, Kern András, Hajós András, Verebes István, Alföldi Róbert, Bajor Ime, a sor folytatható. Meg persze ne feledkezzünk meg két műsorvezetőről, Csiszár Jenőről és Jáksó Lászlóról sem.

A tíz év után ismét jelentkező műsorban a Jólvanezígyből ismert Nagy Ádám influenszer tartja kézben a szálakat, az első adásban Fancsikai Eszter internetes tartalomgyártó. Thuróczy Szabolcs, Hevér Gábor, Vadon János, Majka és a régi időkkel a folytonosságot jelző Hajós András villogtathatta szellemességét. Ilyen esetekben természetesen elkerülhetetlen az összehasonlítgatás. Mi jobb, mi rosszabb? Élvezhető ez még? A válaszok alighanem percről percre változhattak a nézőkben. De valamit azért világosan kell látni. A Heti Hetes egy nagyszerű, markáns brand, ám a követelményei azért átlagos szintő poéngyártó képességgel izzadás nélkül teljesíthetőek. Főleg egy hetes csapatban, ahol mindig akad valaki, aki továbblendíti a szekeret. Vannak jobb és gyengébb pillanatok, de a hatásmechanizmus, az atmoszféra nehezen kioltható. A karakterek kölcsönhatása talán a leglényegesebb pont, de most sincs vele baj.

Az adások legjobb játékosát nem kell feltétlenül megnevezni. De az újrakezdés első órájában kétségtelenül Thuróczy Szabolcs volt leginkább elemében. Vele kapcsolatban érdemes visszatérni a választási eredmény tökéletes megérzésére is. Végig jellemző volt a hangulatra, a poénokra, hogy mintha a résztvevők már mindent tudnának. Mosolyogva, védhetetlen szurkálásokkal bontották lefelé a még létező rendszert. A tetőpont az volt – ami csak másfél óra múlva derülhetett ki –, mikor Thuróczy felolvasott egy levelet, amelyet Orbán Viktor küldött neki. A szöveg majdnem teljesen megegyezett a miniszterelnök választások utáni, vereségét elismerő beszédével. Egyszóval, a Heti Hetes a lehető legjobbkor támadt fel. Egy szemléletéhez illő, polgári liberális szellemiség és ország újjászületésének pillanatában.

Infó: Heti Hetes. RTL, 2026. április 12.