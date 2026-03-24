Hallgat Sulyok Tamás és az Alkotmánybíróság, a Legfőbb Ügyészséget mintha felzaklatták volna Magyar Péter vádjai

2026-03-24 19:49:00 CET

Megkérdeztünk több közjogi méltóságot és állami szervet, mit szólnak a Tisza Párt elnökének a bejelentéséhez. Az Állami Számvevőszék szélsőséges politika megnyilvánulást emleget, a Legfőbb Ügyészség független alkotmányos szervezetnek tartja magát.

Nem válaszolt a Sándor-palota lapunk kérdésére; a köztársasági elnök hivatala egyelőre nem árulta el, mit szól ahhoz Sulyok Tamás államfő, hogy Magyar Péter azonnal leváltaná őt, ha az április 12-i parlamenti választást kétharmaddal nyerné meg a Tisza Párt.

A legnagyobb ellenzéki párt elnöke hétfő este Nyíregyházán beszélt arról: azért van szüksége kétharmados felhatalmazásra, hogy módosítsák az alaptörvényt, majd eltávolítsák azokat, akiket ő Orbán Viktor „bábjainak” nevezett.

Magyar Péter hosszan sorolta, kiket menesztene, akik „nem a magyar embereket, hanem a maffiát és a külföldi érdekeket” képviselik. A listára felkerült az államfő, a legfőbb ügyész, az Állami Számvevőszék elnöke, az Alkotmánybíróság tagjai és elnöke, a médiahatóság vezetője, a Kúria és az Országos Bírói Hivatal elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal vezetése, de a Tisza elnök azt is jelezte, hogy megszüntetné a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Lapunk a lista több érintettjét is megkereste az ügyben. Sulyok Tamás, államfő nem osztotta meg velünk véleményét, de hallgat a Polt Péter vezette Alkotmánybíróság és az NMHH is. Utóbbit Magyar Péter egyébként azzal vádolja, hogy asszisztál az „észak-koreai típusú” propaganda működtetéséhez a közmédiában.

Egyedül az Állami Számvevőszéktől és az ügyészségtől kaptunk reakciót, ám ezek igen csak zaklatottnak tűntek. Az ÁSZ szó szerint ugyanazt a választ juttatta el hozzánk, mint a szintén Magyar Péterről érdeklődő Telexhez: „A Tisza Párt vezetőjének a független, magyar alkotmányos intézmények elleni támadását az Állami Számvevőszék a választási kampány szélsőséges politika megnyilvánulásának tekinti, és mint ilyet, nem kommentálja”. A Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Népszavának szintén leszögezte, független alkotmányos szervezet, amely a jogszabályoknak megfelelően látja el a feladatait. „Az ügyészség döntései kizárólag szakmai alapon születnek. A szervezet visszautasít minden ezzel ellentétes állítást” - válaszolták Magyar Péter vádjaira.