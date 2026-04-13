Magyar Péter fog beszélni Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel

Magyar Péter;

2026-04-13 16:12:00 CEST

Egy román hírcsatorna azt idézi fel, hogy Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor elárulta az erdélyi magyarokat, amikor a magyargyűlölő George Simiont támogatja. A második kérdés az RMDSZ-hez való viszonyról szól.

Magyar Péter felidézte, George Simiont ismerik, azzal indította be a karrierjét, hogy magyar emberek sírján taposott. Magyar miniszterelnök egy ilyen embert nem támogathat - szögezte le, felidézve, hogy még közös szórólapjaik is voltak Székelyföldön. Amit Orbán Viktor tett, azt itt Magyarországon és Erdélyben is árulásnak tartják.

Ennek ellenére szerinte azért szavaztak sokan Erdélyben a Fideszre, mert ott is félre voltak vezetve. Leszögezte, a Tisza Párt kormánya mindenben segíteni fogja az erdélyieket. Megerősítette, hogy sajnos az RMDSZ is részt vett az erdélyi magyarok félrevezetésében, ennek ellenére ő azt mondja, spongyát rá, a választási kampány véget ért, ezért minden olyan szervezettel együtt fog működni a Tisza-kormány, amely a határon túli magyarokat képviseli.

Magyar Péter elmondta azt is, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök már kereste is már, fognak telefonálni egyet, s mint Magyar Péter leszögezte, egyértelművé fogja tenni, hogy ő nem egy sértődős típus, nyitott az együttműködésre.

Mint mondta, Romániával is nyitott a közös munkára, reméli, hogy jó kapcsolatokat tudnak kiépíteni, erre meglehet a lehetőség, ha tartózkodunk egymás irányában a gúnyos megjegyzésektől.