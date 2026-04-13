Megszólalt Sulyok Tamás azután, hogy Magyar Péter elkezdte a lemondását követelni

„Sulyok Tamás köztársasági elnök a szavazás lezárulta utáni sajtónyilatkozatában is elmondta, hogy az Alaptörvény világosan fogalmaz a választásokat követő időszakban az államfőre háruló feladatokról. Ennek értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napon belüli időpontra kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését, és ekkor kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére is” – közölte a HVG megkeresésére hétfőn a Sándor-palota.
A lap azután érdeklődött az államfő hivatalánál, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel Sulyok Tamást a vasárnap este elmondott győzelmi beszédében. A Tisza Párt elnöke erről beszélt a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján is: azt várja, hogy a köztársasági elnök a lehető leghamarabb hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, kérje fel őt kormányalakításra, majd mondjon le.Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást, hogy kérje fel őt mielőbb a kormányalakításra – Percről percre a nemzetközi sajtótájékoztatóról
„Az Alaptörvényből fakadó kötelezettségek alapján az államfő egyeztetéseket kezdeményez az Országgyűlésbe bejutó minden párt vezetőjével az új Országgyűlés alakuló ülésének időpontjával és előkészítésével kapcsolatban, a miniszterelnök személyére vonatkozó javaslatot pedig szintén az Alaptörvénnyel és az alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni. A fenti folyamatokhoz kapcsolódó eseményekről a Sándor-palota a megfelelő időben tájékoztatni fogja a közvéleményt” – írták.
Sulyok Tamás hivatala válaszát úgy zárta: „A köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény szintén egyértelműen szabályozza.” Nem tért ki arra, hogy lemond-e tisztségéről, de válasz arra utal, hogy nem tervez önszántából ilyesmit.Sulyok Tamás személyes egyeztetésre hívta az Országgyűlésbe jutó pártok vezetőit