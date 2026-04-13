Megszólalt Sulyok Tamás azután, hogy Magyar Péter elkezdte a lemondását követelni

2026-04-13 17:34:00 CEST

A Sándor-palota válasza arra utal, hogy nem akar önszántából távozni posztjából a köztársasági elnök.

„Sulyok Tamás köztársasági elnök a szavazás lezárulta utáni sajtónyilatkozatában is elmondta, hogy az Alaptörvény világosan fogalmaz a választásokat követő időszakban az államfőre háruló feladatokról. Ennek értelmében a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napon belüli időpontra kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését, és ekkor kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére is” – közölte a HVG megkeresésére hétfőn a Sándor-palota.

A lap azután érdeklődött az államfő hivatalánál, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel Sulyok Tamást a vasárnap este elmondott győzelmi beszédében. A Tisza Párt elnöke erről beszélt a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján is: azt várja, hogy a köztársasági elnök a lehető leghamarabb hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, kérje fel őt kormányalakításra, majd mondjon le.

„Az Alaptörvényből fakadó kötelezettségek alapján az államfő egyeztetéseket kezdeményez az Országgyűlésbe bejutó minden párt vezetőjével az új Országgyűlés alakuló ülésének időpontjával és előkészítésével kapcsolatban, a miniszterelnök személyére vonatkozó javaslatot pedig szintén az Alaptörvénnyel és az alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni. A fenti folyamatokhoz kapcsolódó eseményekről a Sándor-palota a megfelelő időben tájékoztatni fogja a közvéleményt” – írták.

Sulyok Tamás hivatala válaszát úgy zárta: „A köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény szintén egyértelműen szabályozza.” Nem tért ki arra, hogy lemond-e tisztségéről, de válasz arra utal, hogy nem tervez önszántából ilyesmit.