Szinte mindenhol gyengült a Fidesz: a települések 99,7 százalékában rosszabbul szerepeltek, mint négy éve

választás;Fidesz;települések;

2026-04-13 17:19:00 CEST

A közel 3200-ból mindössze 11 olyan település volt, ahol listán jobb eredményt ért el a Fidesz–KDNP, mint négy éve. Ez azt jelenti, hogy a városok, falvak és fővárosi kerületek 99,7 százalékában rosszabbul szerepelt a Fidesz 2022-es országgyűlési választásokhoz képest – hívta fel a figyelmet a G7.

A cikk szerint a növekedést hozó települések ráadásul kivétel nélkül apró falvak voltak. Mint írják, egyetlen olyan sem akadt közöttük, ahol száznál többen szavaztak volna vasárnap, a 11 községben pedig összesen 554-en járultak az urnákhoz.

Nemcsak a 2022-es eredményeit múlta azonban nagyon alul a Fidesz, hanem lényegében az összeset 2002 óta. Nyolc éve a hazai települések 95 százalékában ért el jobb eredményt, mint most, a városok és falvak közel felében pedig 2002 óta egyszer sem szerepelt gyengébben, mint tegnap.

A főváros valamennyi kerületében az előző öt választás leggyengébb eredményét érte el a Fidesz-KDNP.

A legnagyobb javulást a Szárászon érte el a Fidesz, a Baranya megyei községben a négy évvel ezelőtti 25 százalék után most 40 százalékot szerzett – azonban ez összesen kettő darab többletszavazatot jelentett. A legnagyobbat ezzel szemben Nyéstán bukták a kormánypártok, ahol a 2022-es közel 90 százalékról zuhant 20 százalék alá a támogatottságuk. Ám mivel a borsodi településen összesen 34-en szerepelnek a névjegyzékben, szavazatszámban ez is csak minimális eltérést jelent. A városok közül a Hajdú-Bihar megyei Nyíradonyban veszítette a legtöbb szavazót a Fidesz, itt a 2018-as 71 százalékos támogatottság csökkent 41 százalékosra.