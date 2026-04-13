Magyar Péter elfogadta Sulyok Tamás meghívását a személyes találkozóra

2026-04-13 21:21:00 CEST

A Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök levelet kapott a köztársasági elnöktől, akitől korábban azt kérte, mielőbb kérje fel őt kormányalakításra, aztán mondjon le.

„Levelet kaptam a köztársasági elnöktől. Ott leszek szerdán. Magyarország érdeke a mielőbbi kormányzati átadás-átvétel és az új kormány beiktatása” – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és leendő miniszterelnöke hétfő este a Facebook-oldalán.

„A Tisztelet és Szabadság Pártnak, illetve képviselőjelöltjeinek az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásán elért eredményéhez gratulálva, ezúton tisztelettel meghívom Elnök urat egy személyes találkozóra” – áll Sulyok Tamás levelében. A találkozó szerdán délelőtt 10 órakor lesz.

Magyar Péter távozásra szólította fel Sulyok Tamást a vasárnap este elmondott győzelmi beszédében. A Tisza Párt elnöke erről beszélt a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján is: azt várja, hogy a köztársasági elnök a lehető leghamarabb hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, kérje fel őt kormányalakításra, majd mondjon le.

Mint ismert, az Alaptörvény szerint a köztársasági elnöknek a választás utáni 30 napon belül, vagyis legkésőbb május 12-re össze kell hívnia az új Országgyűlés alakuló ülését, ahol az államfő megteszi javaslatát a miniszterelnök személyére.