Legkevesebb 16 ember megsebesült, amikor lövöldözni kezdett egy volt diák egy törökországi iskolában

2026-04-14 13:18:00 CEST

A sebesültek közt tíz diák van, állapotukról nem közöltek részleteket.

Legkevesebb 16 ember megsebesült, miután egy 19 éves volt diák lövöldözni kezdett a törökországi Sanliurfa tartomány egyik középiskolájában – írja a Reuters a tartomány kormányzójának közlése alapján. A sérültek között diákok és tanárok is vannak, az elkövető végül saját maga ellen fordította fegyverét.

A támadó először az iskolaudvaron nyitott tüzet egy sörétes puskával, majd az épületben lövöldözött. A kormányzó szerint az elkövető büntetlen előéletű.

A belügyi tárca tájékoztatása szerint a sebesültek közt tíz diák, négy tanár, egy rendőr és egy iskolai konyhai dolgozó van, állapotukról nem közöltek információkat.