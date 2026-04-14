David Pressman: A magyar választási eredmény a hazugságok elutasítása volt

Azért is rendkívüli eredmény, mert egy erősen kényszerítő, propagandaalapú politikai rendszerben született – állapította meg a volt amerikai nagykövet.

A CNN Erin Burnett által vezetett műsorában reagált a Budapestről 2025 januárjában távozó David Pressman arra, hogy Donald Trump és JD Vance nyíltan Orbán Viktor mellett kampányolt a választás előtt, mégis vereséget szenvedett a Magyar Péter vezette Tiszától – vette észre a 24.

David Pressman úgy véli, az eredmény elsősorban nem személyekről vagy pártok közti szimpátiáról szólt, hanem arról, hogy a választók átláttak az évek óta hangoztatott ígéreteken és fenyegetéseken.

– Ez a hazugságok elutasítása volt

– jelentette ki, hozzátéve, ha ez egyben Donald Trump és a trumpizmus elutasítását is jelenti, akkor igen.

A portál összefoglalója szerint David Pressman emellett

  • különösnek nevezte, hogy a választás utáni órákban Oroszország hivatalosan üdvözölte Magyarország új, megválasztott miniszterelnökét, miközben Washington részéről nem érkezett azonnali reakció.

  • felidézte, Orbán Viktor korábban rendszeresen azt állította, hogy Trump győzelme békét hozna, amerikai pénzek érkeznének, és fellendülne a magyar gazdaság. „Trumpot megválasztották, és nem lett béke. Sőt, több lett a háború. És az ígért pénzek sem érkeztek meg.”

  • azt mondta, a 2026. április 12-i eredmény azért is rendkívüli, mert szerinte egy „erősen kényszerítő”, propagandaalapú politikai rendszerben született.

  • a magyar választók bátorsága döntő szerepet játszott abban, hogy az Orbán által évekig fenntartott narratíva összeomlott.

Erről Karácsony Gergely főpolgármester számolt be a Facebook-oldalán, kiemelve, „ez az erőteljes gesztus” sokat jelent számunkra.