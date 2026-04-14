David Pressman: A magyar választási eredmény a hazugságok elutasítása volt

A CNN Erin Burnett által vezetett műsorában reagált a Budapestről 2025 januárjában távozó David Pressman arra, hogy Donald Trump és JD Vance nyíltan Orbán Viktor mellett kampányolt a választás előtt, mégis vereséget szenvedett a Magyar Péter vezette Tiszától – vette észre a 24.
David Pressman úgy véli, az eredmény elsősorban nem személyekről vagy pártok közti szimpátiáról szólt, hanem arról, hogy a választók átláttak az évek óta hangoztatott ígéreteken és fenyegetéseken.
– Ez a hazugságok elutasítása volt
– jelentette ki, hozzátéve, ha ez egyben Donald Trump és a trumpizmus elutasítását is jelenti, akkor igen.David Pressman: A magyar politikusok nagyon ravasznak hiszik magukat, kár, hogy ravasznak lenniük elég könnyű abban az országban
A portál összefoglalója szerint David Pressman emellett
különösnek nevezte, hogy a választás utáni órákban Oroszország hivatalosan üdvözölte Magyarország új, megválasztott miniszterelnökét, miközben Washington részéről nem érkezett azonnali reakció.
felidézte, Orbán Viktor korábban rendszeresen azt állította, hogy Trump győzelme békét hozna, amerikai pénzek érkeznének, és fellendülne a magyar gazdaság. „Trumpot megválasztották, és nem lett béke. Sőt, több lett a háború. És az ígért pénzek sem érkeztek meg.”
azt mondta, a 2026. április 12-i eredmény azért is rendkívüli, mert szerinte egy „erősen kényszerítő”, propagandaalapú politikai rendszerben született.
a magyar választók bátorsága döntő szerepet játszott abban, hogy az Orbán által évekig fenntartott narratíva összeomlott.