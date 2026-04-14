Szolnok visszatartja a szolidaritási adó befizetését a Tisza-kormány megalakulásáig

2026-04-14 14:07:00 CEST

Erről Györfi Mihály, a város polgármestere számolt be a Facebook-oldalán.

A szolidaritási adó befizetését a Magyar Péter kormány megalakulásáig visszatartjuk – jelentette ki Györfi Mihály, Szolnok polgármestere kedd reggel a Facebook-oldalán, hozzátéve, „Szolnok a Tisza fővárosa”.

Györfi Mihály a Telexnek azt mondta, Magyar Péter megígérte az önkormányzatokkal kapcsolatban, hogy visszaadja a jogköreiket, és felülvizsgálják a szolidaritási adó mértékét.

– Nem azt szeretnénk, hogy ne legyen, hanem hogy egységesen 15 százalék legyen

– fűzte hozzá Györfi. Kiemelte, csak azt szeretnék, hogy legyen egy kis mozgástér, és ezt az összeget valóban Szolnok és térsége fejlesztésére költse a magyar állam. – Az Orbán-kormány nem tudta ezt bebizonyítani – tette hozzá, magyarázva, hogy miért várnak a befizetéssel.

Megjegyezte, az összeget lenne mire fordítani, mert sem az utak, sem a járdák, sem a játszóterek felújítása nem tűr már halasztást Szolnokon. Györfi azt mondta, a törvény értelmében ha nem fizetik be a szolidaritási hozzájárulást, akkor azt három nap múlva inkasszálni fogják, de a döntés ellen majd szeretnének fellebbezni.